JawaPos.com — Paris Saint-Germain (PSG) diprediksi melanjutkan tren kemenangan saat menjamu AS Roma pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 di Parc des Princes, Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Dengan koleksi 20 gol dari empat pertandingan dan rekor kemenangan sempurna, pasukan Luis Enrique menjadi favorit untuk mengamankan tiga poin sekaligus memperbesar peluang lolos ke fase gugur.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil produktif, tetapi memiliki nasib berbeda di kompetisi Eropa.

PSG mendominasi Liga Champions, sedangkan Roma justru terjebak di peringkat ke-20 setelah beberapa kali kehilangan poin akibat kegagalan mempertahankan keunggulan.

PSG Menggila di Liga Champions, Roma Mampukah Menghentikannya?

Paris Saint-Germain memasuki pertandingan melawan Roma dengan modal empat kemenangan beruntun di Liga Champions musim ini.

Tidak sekadar menang, Les Parisiens memperlihatkan ketajaman luar biasa dengan mencetak 20 gol dan menjadi tim paling produktif dalam kompetisi.

Perjalanan mengesankan tersebut dimulai ketika PSG menghancurkan Slovan Bratislava dengan skor 6-1 pada pertandingan pembuka.

Setelah itu, mereka menaklukkan Manchester City dan Barcelona dengan skor identik 4-2 sebelum mempermalukan Villarreal enam gol tanpa balas.

Kemenangan atas Villarreal bahkan menghadirkan catatan bersejarah bagi klub ibu kota Prancis tersebut.

PSG hanya membutuhkan 16 menit dua detik untuk mencetak empat gol, sekaligus menciptakan rekor tercepat dalam sejarah pertandingan Liga Champions.

Produktivitas tersebut menempatkan PSG dalam jalur untuk mendekati rekor Barcelona yang pernah mengoleksi 28 gol pada fase awal kompetisi.

Dengan pertandingan tersisa, peluang pasukan Luis Enrique memperpanjang catatan impresif itu masih terbuka lebar.

Selain ketajaman lini depan, konsistensi permainan menjadi kekuatan utama PSG sepanjang beberapa pekan terakhir.

Mereka belum terkalahkan dalam 14 pertandingan Liga Champions dan berpeluang melampaui rekor klub Prancis yang sebelumnya dipegang Lyon.

Kepercayaan diri semakin meningkat setelah PSG mengalahkan Nice dengan skor 3-2 dalam lanjutan Ligue 1 akhir pekan lalu.

Kemenangan tersebut memperpanjang rentetan hasil positif menjadi 12 pertandingan berturut-turut di seluruh kompetisi.

Roma Punya Donyell Malen, tetapi Pertahanan Jadi Masalah

AS Roma sebenarnya datang ke Paris dengan modal meyakinkan setelah menghancurkan Parma 5-1 pada pertandingan Serie A.

Donyell Malen menjadi bintang kemenangan dengan memborong empat gol sekaligus memperlihatkan ketajamannya menjelang menghadapi PSG.

Penyerang asal Belanda tersebut sudah mengoleksi 12 gol di Serie A musim ini dan memimpin persaingan pencetak gol terbanyak.

Sepanjang 2026, Malen bahkan mencatatkan 26 gol liga, sebuah pencapaian yang menjadikannya ancaman serius bagi pertahanan tuan rumah.

Di bawah arahan Gian Piero Gasperini, Roma berkembang menjadi salah satu tim dengan permainan menyerang paling menarik di Italia. Mereka telah mencetak 36 gol di Serie A, jumlah tertinggi pada tahap musim yang sama sejak 1950.

Produktivitas tersebut membantu Roma mempertahankan rekor tidak terkalahkan di kompetisi domestik sekaligus bersaing dalam perebutan Scudetto.

Giallorossi hanya tertinggal dua poin dari Lazio yang memimpin klasemen, sembari berhasil melewati perolehan poin Inter Milan.

Sayangnya, performa mengesankan di Italia belum sepenuhnya terbawa ketika Roma bertanding dalam Liga Champions.

Mereka baru mengumpulkan hasil satu kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan dari empat pertandingan fase liga.

Kegagalan mempertahankan keunggulan menjadi persoalan terbesar yang harus segera diselesaikan Gasperini sebelum menghadapi PSG.

Roma sebelumnya kehilangan poin saat menghadapi Real Madrid dan secara mengejutkan membuang keunggulan dua gol ketika dikalahkan Manchester United.

Catatan tandang Roma di Liga Champions juga tidak memberikan banyak alasan untuk optimistis menghadapi pertandingan ini.

Giallorossi hanya memenangkan satu dari 11 pertandingan tandang terakhir, bahkan selalu kebobolan dalam 33 laga tandang beruntun di kompetisi tersebut.

Kondisi Pemain PSG dan Roma, Siapa yang Absen?

Paris Saint-Germain harus menghadapi Roma tanpa dua pemain menyerang penting akibat cedera serius yang mengganggu kedalaman skuad.

Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia mengalami cedera ACL sehingga diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan panjang.

Absennya kedua pemain tersebut memaksa Luis Enrique menyesuaikan komposisi lini depan untuk mempertahankan produktivitas tim.

Kabar positif datang dari Ousmane Dembele yang sudah kembali bermain setelah menjalani masa pemulihan cedera.

Fabian Ruiz juga berpotensi menjadi pembeda melalui kontribusinya dari lini tengah yang semakin konsisten dalam pertandingan Eropa.

Gelandang Spanyol tersebut terlibat dalam terciptanya gol pada empat penampilan terakhirnya di Liga Champions, termasuk mencetak gol dalam dua laga beruntun.

Sementara itu, Roma mendapatkan tambahan kekuatan setelah Paulo Dybala dan Mile Svilar kembali tersedia seusai jeda internasional.

Namun, Lorenzo Pellegrini masih absen, sedangkan Devyne Rensch dan Leonardo Balerdi diragukan tampil karena masalah kebugaran.

Perhatian juga tertuju kepada Wesley yang mencatatkan tiga assist ketika Roma mengalahkan Parma meskipun baru masuk pada babak kedua.

Kontribusi tersebut membuka peluang besar bagi pemain asal Brasil itu untuk mendapatkan kesempatan tampil sejak menit pertama.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor PSG vs Roma

Paris Saint-Germain diperkirakan tetap menggunakan pendekatan menyerang dengan mengandalkan penguasaan bola dan pergerakan cepat antarlini.

Sementara itu, Roma berpeluang menerapkan skema tiga bek untuk memberikan keseimbangan ketika bertahan sekaligus melancarkan serangan balik.

Prediksi susunan pemain Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembele, Mayulu.

Prediksi susunan pemain AS Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Mora; Malen.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka mengingat kedua tim memiliki kualitas individu yang mampu menciptakan peluang dari berbagai situasi.

Roma berpotensi memberikan perlawanan melalui Malen, tetapi rapuhnya pertahanan tandang menjadi kelemahan yang dapat dimanfaatkan PSG.

Keunggulan bermain di Parc des Princes, produktivitas 20 gol, dan catatan 12 kemenangan beruntun membuat PSG lebih diunggulkan.

Meski kehilangan beberapa pemain penting, kualitas kolektif pasukan Luis Enrique diperkirakan cukup untuk mengatasi perlawanan sengit Roma.