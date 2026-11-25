JawaPos.com — Prediksi skor Inter Milan vs Stuttgart mengarah pada kemenangan 3-2 untuk Nerazzurri dalam pertandingan kelima fase liga Champions League 2026/2027 di Stadion San Siro, Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Pertemuan dua tim yang hanya dipisahkan satu poin ini diperkirakan berlangsung sengit karena keduanya membutuhkan kemenangan untuk memperbesar peluang lolos ke babak playoff fase gugur.

Inter Milan memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri setelah mencatatkan dua kemenangan beruntun di kompetisi Eropa tanpa kebobolan.

Namun, Stuttgart datang membawa ancaman serius melalui produktivitas Ermedin Demirovic yang sudah mengoleksi empat gol di Champions League musim ini.

Pertandingan tersebut juga menjadi ujian konsistensi bagi pasukan Cristian Chivu yang masih menunjukkan performa naik turun sepanjang musim.

Sementara itu, Stuttgart berusaha mengembalikan momentum setelah menelan kekalahan pertama pada fase liga ketika menghadapi Galatasaray.

Bisakah Inter Milan Melanjutkan Tren Kemenangan di Champions League?

Inter Milan berpeluang mencatatkan kemenangan ketiga secara beruntun setelah bangkit dari dua kekalahan pada awal fase liga Champions League 2026/2027.

Kebangkitan tersebut ditandai keberhasilan mengalahkan Shakhtar Donetsk dan Feyenoord tanpa sekalipun kebobolan.

Kemenangan atas Feyenoord di Stadion De Kuip menjadi salah satu penampilan terbaik Inter Milan sebelum jeda internasional November.

Yann Bisseck, Francesco Pio Esposito, dan Piotr Zielinski masing-masing mencetak gol untuk memastikan tiga poin bagi Nerazzurri.

Meski demikian, perjalanan Inter Milan di kompetisi Eropa masih jauh dari kata konsisten sejak kekalahan telak menghadapi Paris Saint-Germain pada final 2025.

Catatan Cristian Chivu sebagai pelatih memperlihatkan keseimbangan yang mencolok dengan tujuh kemenangan dan tujuh kekalahan di Champions League.

Masalah terbesar Inter Milan justru terlihat pada sektor pertahanan yang tidak lagi sekokoh ketika masih ditangani Simone Inzaghi.

Kondisi tersebut kembali terlihat ketika Nerazzurri bermain imbang 4-4 melawan Atalanta dalam pertandingan Serie A akhir pekan lalu.

Francesco Pio Esposito sebenarnya tampil luar biasa dengan mencetak hattrick dalam pertandingan tersebut.

Sayangnya, rapuhnya pertahanan membuat Inter Milan gagal mengamankan kemenangan dan tertinggal tiga poin dari Lazio yang memimpin klasemen.

Mengapa Stuttgart Bisa Menjadi Ancaman Serius bagi Inter Milan?

Stuttgart datang ke San Siro dengan posisi sedikit lebih baik dibandingkan Inter Milan dalam klasemen sementara fase liga Champions League.

Wakil Bundesliga tersebut menempati peringkat ke-14 setelah mengawali kompetisi dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Pasukan Sebastian Hoeness membuka perjalanan Eropa dengan mengalahkan Slovan Bratislava dan Viking melalui torehan tiga gol pada masing-masing pertandingan.

Mereka kemudian menahan Atletico Madrid 1-1 sebelum akhirnya mengalami kekalahan ketika bertandang menghadapi Galatasaray.

Kekalahan di Istanbul menjadi peringatan penting karena Stuttgart sudah tertinggal dua gol ketika pertandingan baru berjalan 15 menit.

Situasi tersebut memperlihatkan kelemahan konsentrasi pertahanan yang berpotensi dimanfaatkan penyerang Inter Milan. Performa Stuttgart di Bundesliga juga belum sepenuhnya meyakinkan setelah menelan lima kekalahan dalam 10 pertandingan pertama.

Hasil imbang tanpa gol melawan Schalke pada akhir pekan membuat mereka berada di posisi kedelapan, tertinggal delapan poin dari empat besar. Meski begitu, perkembangan sektor pertahanan Stuttgart patut mendapatkan perhatian karena mereka mencatatkan tiga clean sheet dalam empat pertandingan domestik terakhir.

Catatan tersebut menjadi modal penting menghadapi Inter Milan yang memiliki banyak pilihan pemain berbahaya di lini depan.

Siapa Pemain Kunci dan Bagaimana Kondisi Skuad Kedua Tim?

Inter Milan mendapatkan kabar positif menjelang pertandingan setelah kapten Lautaro Martinez kembali bermain usai menjalani pemulihan cedera.

Penyerang Argentina tersebut tampil sebagai pemain pengganti ketika menghadapi Atalanta dan berpeluang kembali mendapatkan kesempatan sejak menit pertama.

Alessandro Bastoni juga tersedia setelah menyelesaikan hukuman larangan bermain di Champions League.

Bek Italia tersebut diperkirakan memperkuat pertahanan bersama Manuel Akanji dan Benjamin Pavard yang pernah membela Stuttgart pada periode 2016 hingga 2019.

Namun, Inter Milan dipastikan kehilangan Hakan Calhanoglu akibat cedera paha serta Ange Bonny yang masih harus menepi.

Absennya Calhanoglu berpotensi memengaruhi kreativitas lini tengah sekaligus kualitas eksekusi bola mati Nerazzurri.

Di lini depan, Cristian Chivu harus menentukan kombinasi terbaik antara Lautaro Martinez, Marcus Thuram, dan Francesco Pio Esposito.

Nama terakhir memiliki momentum positif setelah mencetak tiga gol melawan Atalanta sehingga layak dipertimbangkan sebagai starter.

Sementara itu, Stuttgart mengandalkan Ermedin Demirovic yang sudah mencetak empat gol Champions League dan lima gol Bundesliga musim ini.

Deniz Undav diperkirakan mendampinginya meskipun belum berhasil membuka rekening gol di kompetisi domestik.

Stuttgart juga menghadapi masalah cedera yang menimpa Luca Jaquez, Leo Sauer, dan Angelo Stiller.

Ketiganya diperkirakan absen sehingga Sebastian Hoeness perlu menyesuaikan komposisi pemain untuk menghadapi tekanan tuan rumah.

Prediksi Skor Inter Milan vs Stuttgart: Siapa Lebih Berpeluang Menang?

Inter Milan memiliki keuntungan bermain di San Siro sekaligus momentum dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan pada pertandingan Champions League sebelumnya.

Namun, Stuttgart mempunyai kemampuan menyerang yang cukup untuk mengeksploitasi pertahanan Nerazzurri yang baru kebobolan empat gol melawan Atalanta.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka dengan kedua tim saling menciptakan peluang sejak babak pertama.

Inter Milan berpeluang unggul melalui kombinasi pergerakan Lautaro Martinez dan ketajaman Francesco Pio Esposito, sedangkan Stuttgart mengandalkan Demirovic sebagai ancaman utama.

Salah satu faktor penentu adalah kemampuan Inter Milan mencetak gol pada penghujung pertandingan.

Separuh gol Nerazzurri sepanjang fase liga musim ini tercipta dalam 15 menit terakhir sehingga Stuttgart harus menjaga konsentrasi sampai peluit panjang.

Inter Milan juga memiliki catatan unik karena tidak pernah bermain imbang dalam 16 pertandingan terakhir mereka di Champions League.

Tren tersebut memperkuat kemungkinan pertandingan kembali menghasilkan pemenang, terutama jika kedua tim mempertahankan pendekatan menyerang.

Keunggulan kandang, kualitas individu, dan kemampuan mencetak gol pada menit akhir menjadi alasan Nerazzurri lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin penting.

Prediksi Susunan Pemain

Inter Milan (3-5-2): Josep Martinez; Benjamin Pavard, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Djed Spence, Nicolo Barella, Piotr Zielinski, Petar Sucic, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito, Lautaro Martinez.

Stuttgart (3-4-2-1): Fabian Bredlow; Ramon Hendriks, Jeff Chabot, Maximilian Mittelstadt; Jamie Leweling, Atakan Karazor, Grischa Promel, Chris Fuhrich; Deniz Undav, Bilal El Khannouss; Ermedin Demirovic.