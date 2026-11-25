JawaPos.com — Prediksi skor Lille vs Bayern Munchen pada matchday kelima Liga Champions 2026/2027 mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dengan skor 2-1, meski raksasa Jerman tersebut kehilangan Harry Kane akibat cedera serius.

Pertandingan di Stade Pierre-Mauroy, Prancis, Kamis (26/11/2026) malam waktu setempat, menjadi kesempatan Bayern Munchen mendekati delapan besar sekaligus memperpanjang keterpurukan Lille di kompetisi Eropa.

Lille menghadapi pertandingan ini dengan kondisi kurang menguntungkan setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan pertama fase liga.

Sementara itu, Bayern Munchen masih mempertahankan rekor tidak terkalahkan, tetapi kehilangan sejumlah pemain penting menjelang lawatan ke Prancis.

Pertemuan tersebut diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan tiga poin untuk memperbaiki posisi mereka.

Lille berusaha keluar dari papan bawah, sedangkan Bayern Munchen ingin memperbesar peluang lolos langsung ke babak 16 besar.

Mengapa Lille Terancam Kembali Kesulitan di Liga Champions?

Lille menjadi salah satu dari tiga tim yang belum merasakan kemenangan dalam empat pertandingan pertama Liga Champions musim ini.

Les Dogues hanya mengumpulkan satu poin dari satu hasil imbang dan tiga kekalahan sehingga terpuruk di posisi kedua terbawah klasemen.

Perjalanan Lille dimulai dengan kekalahan 2-3 dari Real Betis sebelum kembali tumbang 0-3 melawan Arsenal.

Mereka kemudian menyerah 2-4 kepada Galatasaray dan hanya mampu bermain imbang tanpa gol menghadapi Bodo/Glimt pada pertandingan keempat.

Catatan pertahanan menjadi persoalan serius bagi tim asuhan Davide Ancelotti karena sudah kebobolan 10 gol.

Situasi tersebut membuat Lille tertinggal tiga poin dari zona playoff dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang melanjutkan perjalanan di Liga Champions.

Menariknya, performa Lille di kompetisi domestik justru jauh lebih menjanjikan dibandingkan penampilan mereka di Eropa.

Mereka menempati peringkat ketiga Ligue 1 dengan 21 poin dari 11 pertandingan, hasil enam kemenangan, tiga imbang, dan dua kekalahan.

Namun, kepercayaan diri Lille sedikit terganggu setelah mengalami kekalahan kandang 0-1 dari Lyon pada pertandingan terakhir.

Davide Ancelotti mengakui penggunaan penyerang palsu membuat timnya kekurangan kehadiran pemain di dalam kotak penalti.

Meski demikian, Lille memiliki modal menarik ketika bermain di hadapan pendukung sendiri dalam kompetisi Eropa.

Mereka selalu mencetak gol dalam sembilan pertandingan kandang terakhir Liga Champions serta empat pertemuan UEFA terakhir menghadapi klub Jerman.

Bayern Munchen Belum Terkalahkan, Mengapa Masih di Peringkat Ke-13?

Bayern Munchen sebenarnya menunjukkan performa cukup konsisten dengan mengumpulkan delapan poin dari empat pertandingan Liga Champions.

Pasukan Vincent Kompany mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang, tetapi masih tertahan di peringkat ke-13 klasemen fase liga.

Die Roten membuka kompetisi dengan kemenangan meyakinkan 5-0 atas Bodo/Glimt sebelum bermain imbang 3-3 menghadapi Viking FK.

Mereka kemudian berbagi angka 2-2 dengan Arsenal dan kembali menang 2-0 ketika bertandang ke markas Atletico Madrid.

Produktivitas gol menjadi kekuatan utama Bayern Munchen sepanjang perjalanan mereka di kompetisi elite Eropa.

Raksasa Bavaria tersebut mencetak sedikitnya dua gol dalam 12 dari 13 pertandingan terakhir Liga Champions, sementara 10 laga terakhir mereka menghasilkan total 50 gol.

Akan tetapi, Bayern Munchen datang setelah kehilangan momentum dalam persaingan Bundesliga akibat hasil imbang 1-1 melawan Koln.

Hasil tersebut membuat Borussia Dortmund mengambil alih puncak klasemen dengan keunggulan dua poin atas tim asuhan Kompany.

Pertandingan melawan Koln juga menandai kembalinya Vincent Kompany ke pinggir lapangan setelah absen lima pertandingan akibat masalah kesehatan.

Pelatih asal Belgia itu terlihat mengenakan penyangga lengan kiri ketika kembali mendampingi anak asuhnya.

Bayern Munchen tetap memiliki modal historis positif saat menghadapi klub-klub Prancis dalam pertandingan tandang kompetisi Eropa.

Mereka memenangi tujuh dari 10 lawatan terakhir ke markas wakil Prancis, sebuah catatan yang memperkuat peluang kemenangan atas Lille.

Harry Kane Cedera, Siapa yang Bisa Menjadi Pembeda?

Absennya Harry Kane menjadi pukulan terbesar bagi Bayern Munchen menjelang pertandingan menghadapi Lille.

Peraih Ballon d'Or 2026 tersebut mengalami robekan ligamen syndesmosis ketika menghadapi Koln dan harus menjalani operasi dengan perkiraan pemulihan selama beberapa bulan.

Masalah Bayern Munchen semakin rumit karena Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, dan Ismael Saibari juga mengalami cedera.

Luis Diaz serta Michael Olise masih diragukan tampil sehingga Kompany kemungkinan harus melakukan perubahan besar pada sektor penyerangan.

Jamal Musiala menjadi salah satu pemain yang berpotensi memegang peran penting dalam membangun serangan Bayern Munchen.

Selain itu, Lennart Karl memiliki kesempatan menunjukkan ketajamannya setelah mencetak lima gol Liga Champions sebelum mencapai usia 19 tahun.

Karl baru berusia 18 tahun 276 hari dan menempati urutan keempat pencetak gol terbanyak Liga Champions sebelum ulang tahun ke-19.

Tambahan satu gol akan membuatnya menyamai catatan Raul, sementara Lamine Yamal dan Kylian Mbappe masih berada di atasnya.

Di kubu Lille, Ethan Mbappe tersedia kembali setelah menyelesaikan hukuman larangan bermain tiga pertandingan Liga Champions.

Ayase Ueda juga berpeluang tampil sejak awal setelah pulih dari cedera kaki, sedangkan Olivier Giroud menjadi alternatif penyerang tengah berpengalaman.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Lille vs Bayern Munchen

Lille diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3 dengan Ozer sebagai penjaga gawang serta Ngoy, Nianzou, Alexsandro, dan Perraud di lini belakang.

Bentaleb, Andre, dan Mukau mengisi lini tengah, sementara Ethan Mbappe, Olivier Giroud, serta Diaoune menjadi pilihan di lini depan.

Bayern Munchen diprediksi memainkan Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Boey, Musiala, Brown; dan Lennart Karl.

Susunan tersebut memperlihatkan bagaimana Kompany harus mencari solusi tanpa Kane sekaligus mempertahankan produktivitas serangan timnya.

Secara historis, Bayern Munchen juga unggul karena memenangkan dua pertemuan sebelumnya melawan Lille pada fase grup Liga Champions 2012/2013.

Ketika itu, Bayern Munchen menang 1-0 di Prancis dan menghancurkan Lille 6-1 di Jerman dengan agregat 7-1.

Lille berpotensi memberikan perlawanan melalui keuntungan bermain di kandang dan kondisi lini depan Bayern Munchen yang tidak ideal.

Namun, kualitas individu, pengalaman Eropa, dan produktivitas serangan membuat tim tamu tetap lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin.