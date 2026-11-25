JawaPos.com — Prediksi skor Sporting Lisbon vs Manchester United mengarah pada kemenangan tuan rumah 3-1 dalam lanjutan fase liga Liga Champions 2026/2027 di Estadio Jose Alvalade, Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Sporting Lisbon memiliki modal sembilan poin dari empat pertandingan, sedangkan Manchester United datang dengan pertahanan rapuh setelah dihajar Liverpool 0-4 di Liga Inggris.

Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Mauricio Pochettino yang baru memulai pekerjaannya sebagai pelatih Manchester United.

Pelatih asal Argentina tersebut harus segera menemukan solusi setelah Setan Merah terpuruk di peringkat ke-19 Premier League dengan delapan poin dari 11 pertandingan.

Sebaliknya, Sporting Lisbon sedang menikmati momentum positif bersama pelatih anyar Paulo Fonseca yang memenangkan dua pertandingan pertamanya.

Tim berjuluk Lions tersebut juga memiliki ketajaman lini depan yang berpotensi mengeksploitasi kelemahan pertahanan Manchester United.

Mengapa Manchester United Terancam Kembali Menelan Kekalahan?

Manchester United menghadapi Sporting Lisbon dengan catatan pertahanan yang mengkhawatirkan setelah kebobolan 34 gol dalam 16 pertandingan di seluruh kompetisi.

Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di antara klub-klub lima liga elite Eropa pada musim ini.

Kekalahan 0-4 dari Liverpool di Anfield pada Minggu menjadi gambaran nyata persoalan yang harus diselesaikan Pochettino.

Manchester United sudah tertinggal dua gol dan kehilangan Leny Yoro akibat kartu merah ketika pertandingan baru berjalan 13 menit.

Liverpool kemudian menambah dua gol pada babak kedua untuk memperpanjang penderitaan rival abadinya tersebut.

Hasil itu membuat Manchester United mencatatkan perolehan poin terendah setelah 11 pertandingan liga sejak musim 1972/1973.

Pochettino menyadari timnya sedang menghadapi kenyataan pahit dalam persaingan menghindari degradasi. Namun, ia berharap kekecewaan para pemain dapat berubah menjadi motivasi ketika menghadapi Sporting Lisbon.

Persoalan Manchester United semakin rumit apabila melihat catatan pertandingan tandang mereka di Liga Champions. Setan Merah hanya memenangkan satu dari 11 pertandingan tandang terakhir dengan tiga hasil imbang dan tujuh kekalahan.

Satu-satunya kemenangan tersebut diraih ketika mengalahkan Villarreal 2-0 pada musim 2021/2022. Musim ini, Manchester United bahkan sudah dipermalukan Como dengan skor 1-4 dalam pertandingan tandang fase liga.

Meski demikian, kemenangan dramatis 3-2 atas AS Roma pada pertandingan keempat memberikan sedikit harapan. Manchester United kini mengoleksi enam poin dari empat pertandingan dan menempati peringkat ke-17 klasemen sementara.

Sporting Lisbon Sedang Panas, Mampukah Paulo Fonseca Memanfaatkan Krisis Lawan?

Sporting Lisbon memiliki peluang besar mengalahkan Manchester United berkat produktivitas serangan dan performa kandang yang konsisten.

Klub Portugal tersebut selalu mencetak gol dalam 10 pertandingan kandang yang telah dijalani musim ini.

Catatan lainnya menunjukkan 12 dari 14 pertandingan kandang terakhir Sporting Lisbon menghasilkan lebih dari dua gol. Statistik tersebut menjadi sinyal bahaya bagi Manchester United yang kesulitan menjaga keseimbangan lini pertahanan.

Di Liga Champions, Sporting Lisbon mengumpulkan sembilan poin melalui tiga kemenangan dan satu kekalahan. Mereka membuka kompetisi dengan menundukkan Galatasaray 3-1 sebelum mengalahkan Lens 2-0.

Satu-satunya kekalahan terjadi ketika Sporting Lisbon menyerah 2-3 dari LASK Linz pada pertandingan ketiga. Namun, mereka langsung bangkit dengan mengalahkan Shakhtar Donetsk 1-0 pada pertandingan berikutnya.

Pergantian pelatih dari Rui Borges kepada Paulo Fonseca juga memberikan energi baru bagi Sporting Lisbon. Fonseca mengawali kepemimpinannya dengan dua kemenangan, termasuk menghajar Uniao da Serra 4-0 di Taca de Portugal.

Sebelumnya, Sporting Lisbon mengalahkan Moreirense 1-0 dalam pertandingan Primeira Liga. Hasil tersebut menjaga persaingan mereka dengan Porto meskipun masih tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen.

Sporting Lisbon juga mempunyai rekor mencetak gol dalam 22 pertandingan beruntun fase grup atau fase liga Liga Champions. Pencapaian tersebut merupakan rekor tersendiri bagi klub Portugal dan mempertegas ancaman terhadap Manchester United.

Luis Suarez Jadi Ancaman, Bagaimana Kondisi Pemain Kedua Tim?

Luis Suarez diprediksi menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan Manchester United setelah mencetak 13 gol dalam 15 pertandingan bersama Sporting Lisbon musim ini.

Penyerang asal Kolombia tersebut juga sudah mengemas empat gol dari empat penampilan di Liga Champions.

Suarez diperkirakan kembali menjadi starter setelah mendapatkan waktu istirahat pada pertandingan akhir pekan.

Ketajamannya akan didukung Geny Catamo, Rodrigo Zalazar, dan Pedro Goncalves yang memiliki kemampuan menciptakan peluang.

Sporting Lisbon masih memantau kondisi Zeno Debast dan Nuno Santos yang sedang menjalani pemulihan cedera otot.

Sementara itu, Goncalo Inacio, Ivan Fresneda, dan Issa Doumbia berpeluang kembali memperkuat susunan pemain utama.

Manchester United menghadapi persoalan lebih rumit karena Manuel Ugarte, Carlos Baleba, dan Benjamin Sesko masih cedera.

Kondisi Marcus Rashford, Luke Shaw, serta Karl Darlow juga belum sepenuhnya dipastikan menjelang pertandingan.

Matheus Cunha dipastikan absen akibat skorsing satu pertandingan setelah menerima dua kartu kuning saat menghadapi AS Roma.

Situasi tersebut membuka kesempatan bagi Amad Diallo atau Joshua Zirkzee untuk mengisi lini serang.

Pochettino kemungkinan mempertahankan formasi tiga bek dengan Harry Maguire, Leny Yoro, dan Lisandro Martinez.

Diogo Dalot serta Patrick Dorgu diproyeksikan membantu pertahanan sekaligus memberikan dukungan serangan dari kedua sisi lapangan.

Sorotan khusus tertuju kepada Bruno Fernandes yang akan menghadapi mantan klubnya untuk pertama kali sejak meninggalkan Sporting Lisbon pada Januari 2020.

Gelandang Portugal tersebut pernah mencetak 64 gol dalam 137 penampilan bersama Sporting Lisbon.

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Manchester United, Siapa Lebih Diunggulkan?

Sporting Lisbon lebih diunggulkan karena memiliki serangan produktif, keuntungan bermain di kandang, serta momentum positif bersama Paulo Fonseca.

Sebaliknya, Manchester United masih berusaha memulihkan kepercayaan diri setelah serangkaian hasil mengecewakan.

Secara historis, Manchester United memang memenangkan tiga dari empat pertemuan terakhir melawan Sporting Lisbon.

Namun, catatan tersebut belum cukup untuk menutupi persoalan pertahanan yang terus menghantui Setan Merah.

Pertandingan berpotensi berlangsung terbuka karena kedua tim memiliki pemain berkualitas di lini depan.

Manchester United masih mempunyai peluang mencetak gol melalui Bryan Mbeumo dan Bruno Fernandes, tetapi Sporting Lisbon diperkirakan lebih efektif memanfaatkan kesempatan.

Ketajaman Luis Suarez dan buruknya pertahanan tim tamu menjadi faktor utama yang berpotensi menentukan kemenangan Sporting Lisbon di Estadio Jose Alvalade.

Prediksi Susunan Pemain

Sporting Lisbon (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Altimira, Doumbia; Catamo, Zalazar, Goncalves; Suarez.

Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Maguire, Martinez; Dalot, Mainoo, Tielemans, Dorgu; Mbeumo, Fernandes; Zirkzee.