JawaPos.com — Prediksi skor Slavia Prague vs Villarreal mengarah pada hasil imbang 1-1 ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan fase liga Liga Champions 2026/2027, Kamis (26/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Pertandingan di markas Slavia Prague ini menjadi kesempatan penting bagi kedua kesebelasan untuk memperbaiki posisi setelah sama-sama kesulitan meraih kemenangan di kompetisi Eropa.

Slavia Prague masih terpuruk di peringkat ke-34 klasemen sementara dengan koleksi satu poin dari empat pertandingan.

Sementara itu, Villarreal sedikit lebih baik dengan tiga poin dan menempati posisi ke-28, tetapi performa mereka juga belum menunjukkan konsistensi.

Pertemuan ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim membutuhkan tambahan angka untuk menjaga peluang melanjutkan perjalanan di Liga Champions.

Keuntungan bermain di kandang menjadi modal Slavia Prague, sedangkan Villarreal memiliki catatan pertemuan yang lebih meyakinkan.

Slavia Prague Belum Menang, tetapi Mulai Menunjukkan Perlawanan

Slavia Prague menghadapi Villarreal dengan catatan kurang menggembirakan sepanjang empat pertandingan fase liga Liga Champions musim ini.

Pasukan Jindrich Trpisovsky belum meraih kemenangan setelah mencatatkan satu hasil imbang dan tiga kekalahan.

Perjalanan wakil Republik Ceko tersebut dimulai dengan kekalahan 2-3 dari Lens pada pertandingan pembuka. Mereka kemudian kembali kehilangan poin setelah takluk 0-2 ketika menghadapi Sabah.

Slavia Prague akhirnya mendapatkan poin pertama pada 20 Oktober 2026 ketika bermain imbang 2-2 melawan Fenerbahce.

Hasil tersebut sempat memberikan harapan sebelum mereka kembali menelan kekalahan 1-2 dari Arsenal.

Meski kalah menghadapi Arsenal, penampilan Slavia Prague memperlihatkan kemampuan memberikan perlawanan kepada lawan yang memiliki kualitas lebih tinggi.

Situasi tersebut menjadi modal psikologis menjelang pertandingan melawan Villarreal.

Kepercayaan diri tuan rumah juga meningkat setelah mencatatkan dua kemenangan beruntun dalam kompetisi domestik.

Slavia Prague berhasil mengalahkan Artis Brno dan Sigma Olomouc sebelum kembali mengalihkan perhatian menuju Liga Champions.

Dua kemenangan tersebut membuat Slavia Prague memimpin klasemen liga domestik dengan mengumpulkan 37 poin dari 15 pertandingan.

Performa positif di kompetisi lokal diharapkan dapat membantu mereka mengakhiri tren buruk pada pentas Eropa.

Namun, sejarah pertemuan melawan klub Spanyol menjadi tantangan tersendiri bagi Slavia Prague.

Mereka hanya memenangkan satu dari 13 pertandingan terakhir menghadapi wakil Spanyol dan belum pernah mengalahkan klub negara tersebut di Liga Champions.

Villarreal Punya Rekor Bagus, tetapi Performa Eropa Masih Mengecewakan

Villarreal datang membawa catatan historis lebih baik ketika menghadapi klub-klub Republik Ceko dalam kompetisi Eropa.

Yellow Submarine belum terkalahkan dalam sembilan pertemuan terakhir melawan wakil negara tersebut dengan mencatatkan enam kemenangan.

Dari lima pertandingan tandang di Republik Ceko, Villarreal berhasil mengamankan tiga kemenangan, termasuk dua lawatan terakhir.

Statistik tersebut memberikan keuntungan psikologis bagi tim asuhan Inigo Perez menjelang pertandingan penting ini.

Kedua kesebelasan juga pernah bertemu pada fase grup Liga Europa musim 2017/2018. Dalam pertemuan yang berlangsung di markas Slavia Prague, Villarreal berhasil membawa pulang kemenangan dengan skor 2-0.

Sayangnya, performa Villarreal pada Liga Champions musim ini belum mencerminkan keunggulan sejarah tersebut.

Mereka baru mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan dengan catatan satu kemenangan dan tiga kekalahan.

Villarreal membuka kompetisi melalui kekalahan 2-3 dari Borussia Dortmund sebelum bangkit mengalahkan Napoli dengan skor 3-1.

Namun, momentum positif tersebut terhenti setelah mereka menelan dua kekalahan beruntun dari Liverpool dan Paris Saint-Germain.

Situasi tersebut membuat Villarreal berada di posisi ke-28 klasemen sementara fase liga. Hasil ini menunjukkan pekerjaan besar masih menunggu Inigo Perez untuk memperbaiki konsistensi permainan anak asuhnya.

Kondisi Villarreal semakin menantang setelah mereka kalah 2-3 dari Barcelona pada pertandingan terakhir La Liga.

Kekalahan tersebut membuat Yellow Submarine menempati peringkat ke-10 klasemen sementara kompetisi domestik.

Badai Cedera Mengancam Kedua Tim, Siapa Jadi Pembeda?

Slavia Prague menghadapi persoalan ketersediaan pemain karena sejumlah anggota skuad masih menjalani pemulihan cedera.

Stepan Chaloupek, David Moses, Adonija Ouanda, Elias Pitak, dan Danijel Sturm dipastikan tidak dapat dimainkan.

Kondisi Lukas Provod juga masih membutuhkan pemeriksaan sebelum tim pelatih menentukan kemungkinan keterlibatannya. Absennya sejumlah pemain tersebut berpotensi memengaruhi pilihan taktik Jindrich Trpisovsky.

Meski demikian, Slavia Prague masih mempunyai dua pemain produktif yang dapat menjadi ancaman bagi pertahanan Villarreal. Wiktor Nowak dan Mojmir Chytil masing-masing sudah mencetak tujuh gol sepanjang musim ini.

Villarreal menghadapi persoalan serupa karena empat pemain harus menepi akibat cedera. Ilias Akhomach, Alassane Diatta, Juan Foyth, dan Gerard Moreno tidak tersedia untuk pertandingan menghadapi Slavia Prague.

Absennya Gerard Moreno membuat Villarreal perlu mengandalkan ketajaman Georges Mikautadze di lini depan. Penyerang berusia 26 tahun tersebut telah mengemas lima gol dan dua assist dari 18 penampilan musim ini.

Selain Mikautadze, Tani Oluwaseyi berpeluang menjadi pilihan utama untuk meningkatkan daya serang Villarreal. Pemain tersebut telah menghasilkan empat gol dan satu assist dalam 13 pertandingan sepanjang musim berjalan.

Prediksi Skor Slavia Prague vs Villarreal: Berakhir Imbang

Pertandingan Slavia Prague melawan Villarreal diperkirakan berlangsung seimbang karena kedua kesebelasan belum menemukan konsistensi di Liga Champions.

Tuan rumah memiliki momentum kemenangan domestik, sementara tim tamu mengandalkan pengalaman dan rekor pertemuan.

Slavia Prague berpeluang tampil agresif sejak awal untuk memanfaatkan dukungan publik sendiri dan ketajaman Chytil.

Namun, Villarreal mempunyai kemampuan membalas melalui Mikautadze serta Oluwaseyi yang berpotensi merepotkan pertahanan tuan rumah.

Kedua tim diprediksi sama-sama menciptakan peluang, tetapi kesulitan mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, kondisi pemain, dan keseimbangan kekuatan, prediksi skor Slavia Prague vs Villarreal adalah 1-1.

Prediksi susunan pemain Slavia Prague (3-4-2-1): Markovic; Holes, Zima, N’Guessan; Vlcek, Sadilek, Nowak, Jurasek; Ayaosi, Suleiman; Chytil.

Prediksi susunan pemain Villarreal (4-2-3-1): Gulacsi; Mourino, L Costa, Veiga, Romero; Saliba, Gueye; Buchanan, Moleiro, Oluwaseyi; Mikautadze.