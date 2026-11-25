JawaPos.com — Prediksi skor Sabah vs Barcelona mengarah pada kemenangan 3-1 untuk tim tamu dalam lanjutan fase liga Liga Champions 2026/2027, Kamis (26/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Meski kehilangan Lamine Yamal akibat cedera pergelangan kaki, Barcelona tetap memiliki kualitas pemain yang cukup untuk memburu kemenangan kelima beruntun di semua kompetisi.

Pertandingan ini menjadi pertemuan pertama sepanjang sejarah kedua klub di kompetisi Eropa.

Sabah membawa ambisi menciptakan kejutan di kandang sendiri, sedangkan Barcelona datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah kembali memuncaki klasemen La Liga.

Perbedaan kualitas kedua tim memang terlihat cukup mencolok jika melihat perjalanan mereka sepanjang fase liga.

Namun, Barcelona tidak boleh meremehkan Sabah yang baru saja meraih kemenangan besar dalam kompetisi domestik Azerbaijan.

Tim asuhan Hansi Flick juga masih menyimpan persoalan di sektor pertahanan, terutama ketika bermain di kandang lawan. Kondisi tersebut membuka peluang bagi Sabah untuk mencetak gol meskipun Barcelona tetap lebih diunggulkan mengamankan tiga poin.

Bagaimana Kondisi Sabah Menjelang Menghadapi Barcelona?

Sabah menghadapi Barcelona dengan modal kemenangan telak 5-1 atas Sumqayit dalam pertandingan terakhir Liga Azerbaijan.

Hasil tersebut membawa tim asuhan Valdas Dambrauskas menempati peringkat ketiga klasemen domestik dengan koleksi 24 poin dari 11 pertandingan.

Kemenangan tersebut menjadi suntikan moral penting bagi Sabah sebelum menghadapi salah satu raksasa sepak bola Eropa.

Apalagi, perjalanan mereka dalam Liga Champions musim ini merupakan pengalaman bersejarah setelah sebelumnya belum pernah tampil di European Cup.

Meski demikian, performa Sabah dalam fase liga masih jauh dari konsisten dengan koleksi tiga poin dari empat pertandingan.

Mereka berada di peringkat ke-31 klasemen sementara, hanya terpaut satu angka dari PSV Eindhoven yang menempati posisi ke-24.

Sabah mengawali perjalanan dengan kekalahan telak 0-4 dari Manchester United sebelum bangkit mengalahkan Slavia Praha 2-0.

Setelah itu, mereka kembali menghadapi kesulitan ketika bertemu Borussia Dortmund dan Viking FC.

Jika menghitung pertandingan kualifikasi, Sabah telah mencatatkan tujuh kemenangan dan lima kekalahan sepanjang perjalanan Liga Champions musim ini.

Mereka juga mampu membukukan lima pertandingan tanpa kebobolan, sebuah catatan yang menunjukkan potensi organisasi pertahanan tim.

Namun, menghadapi Barcelona jelas membutuhkan konsentrasi jauh lebih tinggi dibandingkan pertandingan sebelumnya.

Sabah harus mampu menjaga kedisiplinan sepanjang pertandingan sekaligus memanfaatkan setiap kesempatan serangan balik yang muncul.

Mengapa Barcelona Lebih Diunggulkan Menang?

Barcelona datang dengan performa impresif setelah mencatatkan empat kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Kemenangan terbaru diraih ketika mereka menundukkan Villarreal 3-2 sekaligus kembali mengambil alih puncak klasemen La Liga.

Hasil tersebut membuat Barcelona unggul tiga poin atas Real Madrid dalam persaingan perebutan gelar domestik.

Kepercayaan diri para pemain tentu meningkat menjelang pertandingan tandang menghadapi Sabah dalam lanjutan Liga Champions.

Di kompetisi Eropa, Barcelona menempati peringkat kelima fase liga dengan sembilan poin dari empat pertandingan.

Pasukan Hansi Flick mencatatkan tiga kemenangan dan satu kekalahan, sekaligus menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen.

Barcelona membuka perjalanan dengan kemenangan atas Feyenoord dan Galatasaray sebelum dikalahkan Paris Saint-Germain 2-4.

Mereka kemudian memberikan respons positif melalui kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aston Villa pada pertandingan berikutnya.

Kekuatan utama Barcelona terletak pada produktivitas lini serang yang mampu menciptakan peluang melalui berbagai skema permainan.

Mereka mencetak sedikitnya dua gol dalam 17 dari 19 pertandingan tandang terakhir pada fase grup atau fase liga Liga Champions.

Meski begitu, sektor pertahanan masih menjadi perhatian serius bagi Hansi Flick dalam menghadapi pertandingan penting.

Barcelona selalu kebobolan dalam 12 pertandingan tandang terakhir mereka pada fase grup atau fase liga kompetisi tersebut.

Catatan itu memperlihatkan peluang Sabah untuk memberikan perlawanan, terutama melalui transisi cepat setelah merebut penguasaan bola.

Barcelona harus menjaga keseimbangan permainan agar dominasi menyerang tidak justru membuka ruang bagi pemain tuan rumah.

Siapa Pemain yang Absen dan Berpotensi Menentukan Pertandingan?

Sabah dipastikan kehilangan bek tengah Aden McCarthy akibat hukuman kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Viking FC.

Absennya pemain tersebut berpotensi mengganggu koordinasi lini belakang ketika harus menghadapi serangan Barcelona yang dikenal agresif.

Kondisi Veljko Simic juga masih menjadi perhatian karena sang penyerang mengalami masalah cedera menjelang pertandingan.

Simic telah mengoleksi delapan gol dari 18 penampilan musim ini sehingga ketidakhadirannya akan mengurangi pilihan serangan tuan rumah.

Sabah masih bisa mengandalkan Joy-Lance Mickels yang menunjukkan ketajaman sepanjang musim dengan mencetak 12 gol dari 22 pertandingan.

Penyerang tersebut berpotensi menjadi ancaman utama bagi pertahanan Barcelona melalui kecepatan dan penyelesaian akhirnya.

Sementara itu, Barcelona harus bermain tanpa Lamine Yamal yang mengalami masalah ringan pada pergelangan kaki.

Tim pelatih memilih tidak mengambil risiko terhadap kondisi pemain internasional Spanyol tersebut demi menjaga kebugarannya.

Selain Yamal, Roony Bardghji, Xavi Espart, Rodri, dan Andreas Christensen juga tidak tersedia akibat cedera. Pau Cubarsi berpeluang kembali masuk susunan pemain utama setelah sebelumnya hanya duduk di bangku cadangan saat menghadapi Villarreal.

Hansi Flick diperkirakan memasang Anthony Gordon, Karim Adeyemi, dan Raphinha sebagai trio penyerang untuk menggantikan peran Yamal. Sementara itu, Pedri, Fermin Lopez, dan Marc Bernal berpeluang menjadi penggerak permainan Barcelona dari lini tengah.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Sabah vs Barcelona

Sabah diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan keseimbangan lini tengah dan kecepatan para penyerangnya.

Barcelona juga berpotensi menerapkan pendekatan menyerang serupa dengan menekankan penguasaan bola serta pergerakan antarlini.

Prediksi susunan pemain Sabah (4-3-3): Pokatilov; Zedadka, Solvet, Almeida, Puchaz; Lepinjica, Isayev, Rakhomaliev; Severina, Mbina, Mickels.

Prediksi susunan pemain Barcelona (4-3-3): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; Fermin Lopez, Bernal, Pedri; Adeyemi, Raphinha, Gordon.

Barcelona diperkirakan mampu mengendalikan jalannya pertandingan melalui dominasi penguasaan bola dan kreativitas lini tengah.

Sabah kemungkinan lebih banyak bertahan sambil menunggu kesempatan melakukan serangan balik melalui Mickels dan rekan-rekannya.

Kehilangan Yamal memang mengurangi salah satu sumber kreativitas Barcelona, tetapi kedalaman skuad mereka masih menjadi keunggulan penting.

Dengan produktivitas serangan yang lebih baik, Barcelona diprediksi mampu mencetak tiga gol meskipun berpotensi kebobolan sekali.