JawaPos.com - Barito Putera membawa target tinggi saat bertandang ke markas Bali United FC dalam lanjutan babak penyisihan Grup J Zona Timur 2 I.League Cup 2026/27.

Laskar Antasari bertekad meraih kemenangan ketika kedua tim bertemu di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (25/11).

Menghadapi Bali United yang sedang menunjukkan performa positif di BRI Super League 2026/27 bukan perkara mudah. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Barito Putera kehilangan kepercayaan diri.

Tim besutan Djadjang Nurdjaman justru ingin memanfaatkan pertandingan ini untuk menunjukkan kemampuan mereka sekaligus membawa pulang tiga poin dari Pulau Dewata.

Pelatih Barito Putera Djadjang Nurdjaman memastikan persiapan tim berjalan sesuai rencana.

Dia menyebut para pemain sudah memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dan mematangkan persiapan sebelum pertandingan.

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Barito Putera bahkan sudah tiba di Bali sejak tiga hari sebelum pertandingan.

Waktu tersebut dimanfaatkan tim pelatih untuk mempersiapkan strategi serta memastikan kondisi pemain berada dalam keadaan siap.

"Melawan Bali United FC besok, kami sudah siap. Kami sudah mempersiapkan diri di Bali, sudah tiga hari yang lalu kami datang ke sini. Artinya, cukup waktunya untuk kami mempersiapkan diri. Insyaallah, anak-anak siap melawan Bali United," ujar Djanur dalam konferensi pers, Selasa (24/11).

Meski optimistis, Djanur tidak menutup mata terhadap kekuatan calon lawannya. Bali United saat ini menjadi salah satu tim yang tampil cukup konsisten di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Serdadu Tridatu menempati peringkat ketiga klasemen sementara BRI Super League 2026/27 dengan koleksi 19 poin.

Catatan tersebut menjadi gambaran bahwa Barito Putera harus bekerja keras jika ingin mendapatkan hasil positif.

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Selain itu, Bali United juga memiliki modal bagus di pertandingan pertama Grup J Zona Timur 2 I.League Cup 2026/27.

Mereka berhasil mengalahkan Persiba Balikpapan dengan skor telak 6-1 di Stadion Manahan, Solo, pada 4 November lalu.

Kendati demikian, Djanur menegaskan timnya tidak datang hanya untuk meramaikan persaingan.

Dia ingin para pemain menunjukkan semangat juang tinggi sepanjang pertandingan.

"Kami tahu Bali United sedang onfire, berada di papan atas Super League. Tentunya, mereka lawan yang berat. Tapi terlepas dari itu, Insyaallah kami akan melakukan perlawanan yang penuh fighting spirit, daya juang, karena kami datang ke sini untuk menang, bukan untuk kalah," tegas Djanur.

Sementara itu, Barito Putera masih memiliki agenda menghadapi Persiba Balikpapan pada pertandingan berikutnya.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Rabu (2/12).

Sebelum memikirkan pertandingan tersebut, Laskar Antasari tentu ingin lebih dulu memberikan perlawanan maksimal kepada Bali United.