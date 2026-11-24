JawaPos.com – Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL) kembali menegaskan dukungan bulat terhadap pencalonan Gianni Infantino untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden FIFA pada periode berikutnya.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (24/11), Dukungan tersebut disampaikan setelah pertemuan dewan CONMEBOL di Barranquilla, Kolombia, yang melibatkan seluruh 10 asosiasi anggota konfederasi sepak bola Amerika Selatan.

CONMEBOL menyebut dukungan tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap kepemimpinan Infantino sejak 2016 serta transformasi positif yang telah dilakukan dalam perkembangan sepak bola dunia.

Infantino kini berupaya mendapatkan masa jabatan keempat dalam pemilihan Presiden FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2027 melalui Kongres FIFA di Rabat, Maroko.

Namun, untuk pertama kalinya sejak kembali terpilih tanpa lawan pada 2023, Infantino akan menghadapi persaingan dari sejumlah kandidat, termasuk Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Philippe Diallo dan Presiden Kehormatan Asosiasi Sepak Bola Jepang Kozo Tashima.

Dukungan CONMEBOL tersebut juga menyusul pernyataan dukungan dari Persatuan Asosiasi Sepak Bola Arab (UAFA), yang mewakili 22 asosiasi sepak bola nasional di kawasan Afrika dan Asia.

Meski memperoleh dukungan dari sejumlah konfederasi, pencalonan Infantino tetap menghadapi tantangan menyusul kontroversi proposal FIFA Forward Enterprise (FFE) yang sebelumnya diajukan untuk melibatkan investor swasta dalam pengelolaan hak komersial dan siaran kompetisi besar, termasuk Piala Dunia.

Usulan tersebut menuai penolakan dari sejumlah konfederasi dan asosiasi sepak bola Eropa, bahkan Federasi Sepak Bola Prancis menarik dukungannya terhadap Infantino dan mulai mendukung Philippe Diallo sebagai kandidat alternatif.