JawaPos.com – Bruno Fernandes meluapkan kekecewaannya terhadap keputusan wasit setelah Manchester United menelan kekalahan telak 0-4 dari Liverpool di Stadion Anfield.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (24/11), Kapten Manchester United tersebut secara khusus menyoroti kartu merah yang diterima Leny Yoro pada menit kedelapan pertandingan setelah terlibat benturan dengan penyerang Liverpool, Alexander Isak.

Fernandes menilai keputusan wasit Sam Barrott terlalu kontroversial karena menganggap Isak telah kehilangan kendali atas bola sehingga insiden tersebut tidak seharusnya berujung pada kartu merah langsung.

Fernandes juga mempertanyakan keputusan asisten wasit video (VAR) yang tetap mengesahkan kartu merah tersebut setelah melakukan peninjauan terhadap insiden.

Menurut gelandang asal Portugal itu, posisi bola yang terlalu jauh dari jangkauan Isak serta peluang kiper Senne Lammens untuk mengamankannya menjadi alasan bahwa pelanggaran Yoro tidak memenuhi kriteria penggagalan peluang mencetak gol yang jelas.

Sementara itu, pihak Premier League menjelaskan bahwa keputusan tersebut tetap dipertahankan karena pelanggaran Yoro dinilai telah menggagalkan peluang emas Liverpool untuk mencetak gol.

Keputusan tersebut berdampak besar terhadap jalannya pertandingan karena Manchester United harus bermain dengan 10 pemain sejak awal laga, sehingga Liverpool lebih leluasa mengendalikan permainan.

Dominik Szoboszlai dan Florian Wirtz membawa Liverpool unggul pada babak pertama, sebelum Rio Ngumoha dan Víctor Muñoz memastikan kemenangan telak 4-0 pada babak kedua.