JawaPos.com - Kejadian tidak biasa dialami kapten Chelmsford City Cav Miley, saat menjalani sesi latihan bersama timnya.

Pesepak bola nonliga Inggris itu mengalami cedera pergelangan kaki setelah terperosok ke dalam lubang sarang luak (badger) saat berlatih.

Insiden itu memaksa Chelmsford City melakukan perubahan mendadak dalam susunan pemain saat pertandingan melawan Walton & Hersham pada Sabtu (21/11). Pasalnya, Cav Miley yang seharusnya tampil sebagai kapten tidak bisa diturunkan.

Pelatih Chelmsford City Mark Cooper mengungkapkan, penyebab absennya Cav Miley setelah pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2.

“Cav Miley terperosok ke dalam lubang sarang luak saat latihan dan pergelangan kakinya terkilir. Jadi, dia tidak bisa bermain,” kata Cooper.

Cav Miley sendiri merupakan pemain berpengalaman di kompetisi sepak bola nonliga Inggris.

Sebelum bergabung dengan Chelmsford City, Miley pernah memperkuat Eastleigh dan Southend.

Kapten Chelmsford City itu lalu kembali masuk ke dalam susunan pemain saat menghadapi Maidstone United pada Selasa (24/11).

Namun, kemunculannya di lapangan sempat membuat para pendukung khawatir.

Pasalnya, Miley kembali mengalami masalah fisik ketika pertandingan baru berjalan 23 menit. Situasi itu membuat pertandingan sempat dihentikan agar sang pemain mendapatkan perawatan medis.

Melalui unggahan di media sosial, Chelmsford City menyampaikan kondisi Miley yang sedang mendapatkan penanganan di lapangan.

“Pertandingan dihentikan sementara karena Cav Miley terjatuh dan sedang menerima perawatan. Semoga tidak ada sesuatu yang serius,” tulis klub.

Kabar itu langsung memancing kekhawatiran para pendukung. Salah seorang suporter bahkan memberikan komentar bernada cemas dengan mengingat insiden yang dialami Miley sebelumnya.

“Jangan sampai ada lubang sarang luak lagi,” tulis seorang suporter dikutip dari akun X klub.

Beruntung, Miley ternyata mampu melanjutkan pertandingan setelah mendapatkan perawatan.

Dia kembali bermain dan membantu Chelmsford City mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir ditiup.