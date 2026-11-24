JawaPos.com – Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, mengungkapkan kebanggaannya terhadap perjuangan rekan-rekan setim meskipun harus menerima kekalahan telak 0-4 dari Liverpool dalam lanjutan Liga Primer Inggris di Stadion Anfield.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (24/11), Fernandes menilai para pemain telah menunjukkan karakter, keberanian, dan kerja keras sepanjang pertandingan, terutama setelah Manchester United harus bermain dengan 10 pemain selama 82 menit akibat kartu merah yang diterima Leny Yoro pada awal laga.

Pemain asal Portugal tersebut beranggapan hasil akhir pertandingan tidak sepenuhnya menggambarkan perjuangan serta sejumlah peluang yang berhasil diciptakan timnya meskipun berada dalam situasi sulit.

Fernandes mengakui kekalahan dari rival utama tersebut menjadi pukulan menyakitkan bagi Manchester United, tetapi ia tetap melihat sejumlah aspek positif dari penampilan tim.

Fernandes menilai para pemain tidak kehilangan keberanian untuk membangun serangan dan berusaha menerapkan strategi permainan meskipun menghadapi tekanan Liverpool dengan jumlah pemain yang lebih sedikit.

Selain memberikan apresiasi kepada rekan-rekannya, kapten asal Portugal tersebut juga menyoroti keputusan wasit yang memberikan kartu merah langsung kepada Yoro setelah terlibat insiden dengan Alexander Isak.

Fernandes berpendapat bahwa Isak tidak sepenuhnya menguasai bola sehingga pelanggaran yang dilakukan Yoro seharusnya tidak berujung pada kartu merah langsung.

Bruno Fernandes juga mempertanyakan konsistensi penerapan aturan perwasitan serta proses peninjauan VAR yang dinilainya membutuhkan evaluasi karena keputusan tersebut mengubah jalannya pertandingan.