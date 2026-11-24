JawaPos.com – Pelatih Manchester City, Enzo Maresca, menegaskan bahwa para pemainnya tidak terganggu oleh kontroversi dugaan pelanggaran aturan keuangan yang tengah membayangi klub.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (24/11), Menurut Maresca, persoalan hukum yang melibatkan lebih dari 100 dugaan pelanggaran terhadap regulasi keuangan Liga Primer Inggris tidak menjadi penyebab utama penurunan performa tim dalam beberapa pertandingan terakhir.

Maresca justru menilai bahwa para pemain harus tetap menjaga konsentrasi dan fokus memperbaiki permainan setelah Manchester City mengalami tiga kekalahan beruntun, sehingga tertinggal enam poin dari Arsenal di puncak klasemen.

Maresca menjelaskan bahwa kekalahan Manchester City dari sejumlah lawan bukan disebabkan oleh tekanan pemberitaan atau kegaduhan di luar lapangan, melainkan karena masih terdapat aspek permainan yang perlu diperbaiki.

Maresca mencontohkan pertandingan melawan Aston Villa dan Brighton, ketika Manchester City sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol, serta kekalahan 1-3 dari Nottingham Forest yang menyisakan kesempatan bagi Erling Haaland untuk menyamakan kedudukan.

Pelatih asal Italia tersebut juga mengakui bahwa meskipun timnya mampu mengendalikan jalannya pertandingan dalam banyak kesempatan, masih terdapat sejumlah kelemahan yang harus segera dievaluasi.

Lebih lanjut, Maresca menegaskan bahwa proses pembentukan tim Manchester City masih berada pada tahap awal sehingga dirinya membutuhkan waktu untuk menerapkan strategi dan mengembangkan kemampuan para pemain.

Mantan pelatih Chelsea tersebut berharap pekerjaan yang dilakukan setiap hari dapat meningkatkan kualitas individu sekaligus memperkuat kekompakan tim dalam menghadapi persaingan Liga Primer Inggris.