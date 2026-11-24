JawaPos.com – Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, resmi menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun yang membuatnya tetap bertahan di Santiago Bernabeu hingga 30 Juni 2028.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (24/11), Kesepakatan tersebut menjadi bentuk komitmen Courtois untuk melanjutkan kiprahnya bersama Los Blancos setelah bergabung dari Chelsea pada 2018.

Perpanjangan kontrak ini juga menjadi langkah klub dalam mempertahankan sejumlah pemain penting, menyusul kesepakatan baru yang sebelumnya ditandatangani Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde.

Real Madrid mengumumkan perpanjangan kontrak tersebut melalui pernyataan resmi klub pada Jumat.

Manajemen menilai Courtois memiliki kontribusi besar dalam keberhasilan tim meraih berbagai gelar melalui penampilan konsisten di bawah mistar gawang.

Sejak bergabung, penjaga gawang asal Belgia itu telah mencatatkan 348 penampilan di seluruh kompetisi dan membantu Madrid meraih 14 trofi, termasuk dua gelar Liga Champions serta tiga gelar La Liga.

Memasuki usia 34 tahun, Courtois diharapkan tetap menjadi sosok penting dalam menjaga kekuatan Real Madrid pada musim-musim mendatang.

Courtois juga berharap perpanjangan kontrak Federico Valverde segera diumumkan agar stabilitas skuad semakin terjaga menjelang pertandingan melawan Celta Vigo.