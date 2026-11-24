JawaPos.com - Pelatih Arsenal Mikel Arteta memberi kabar positif mengenai kondisi penjaga gawang David Raya. Dia memastikan cedera David Raya tidak separah perkiraan awal.

Kiper asal Spanyol itu juga tidak memerlukan tindakan operasi sehingga peluangnya untuk kembali bermain dalam waktu dekat masih terbuka.

Meskipun demikian, Raya dipastikan belum bisa memperkuat Arsenal saat menghadapi Borussia Dortmund dalam pertandingan Liga Champions, Rabu (25/11).

“Dia sayangnya belum fit untuk pertandingan besok, tetapi cederanya tampaknya tidak terlalu serius,” kata Arteta dikutip dari ESPN.

“Kami masih membutuhkan beberapa pemeriksaan tambahan besok, tetapi hasilnya cukup menggembirakan. Melihat rasa sakit yang langsung dia rasakan setelah kejadian itu, kami semua sempat sangat khawatir. Namun, kondisinya tampaknya lebih baik daripada yang kami perkirakan,” lanjut Arteta.

Mikel Arteta juga memastkan sang kiper tidak membutuhkan tindakan operasi.

“Tidak ada kebutuhan untuk menjalani operasi dan itu merupakan kekhawatiran utama karena jika harus dilakukan, dia bisa absen selama berbulan-bulan. Kita lihat saja perkembangannya,” ujar Arteta.

Absennya Raya membuat Arsenal harus menyiapkan penjaga gawang lain untuk menghadapi Borussia Dortmund di Liga Champions.

Kepa Arrizabalaga diperkirakan menjadi pilihan utama Arteta untuk mengisi posisi itu, mengungguli Illan Meslier.

Meski kehilangan kiper utamanya, Arteta tetap percaya terhadap kualitas pemain yang tersedia di skuad Arsenal.

Pelatih berusia 44 tahun itu menilai Kepa dan Meslier memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas ketika dibutuhkan.

“Kami tahu dan saya pikir kami sudah melihat apa yang diberikan David kepada tim. Namun, kami juga sangat terlindungi dengan keberadaan Kepa dan Illan," terang Arteta.

"Semua pemain harus siap karena situasi seperti ini memang bisa terjadi. Sekarang kami perlu menunjukkan seberapa baik perlindungan yang kami miliki dan kualitas penjaga gawang yang ada bersama Kepa dan Illan,” lanjut Arteta.

Meskipun demikian, David Raya masih berpeluang kembali memperkuat skuad saat menjamu Manchester City pada 29 November.