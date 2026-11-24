JawaPos.com - Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027. di Emirates Stadium, London, Rabu (25/11) pukul 03.00 WIB.

Laga Arsenal vs Dortmund diperkirakan berlangsung menarik.

Kedua tim sama-sama memiliki modal cukup baik, meski tuan rumah sedikit lebih diunggulkan berkat konsistensi permainan dan catatan positif saat tampil di kandang.

Arsenal memiliki rekor yang cukup meyakinkan di kompetisi Eropa. Tim asuhan Mikel Arteta tersebut belum terkalahkan dalam 16 pertandingan terakhir di fase liga maupun fase grup Liga Champions.

Catatan itu membuat The Gunners semakin dekat dengan rekor terbaik klub, yakni 17 pertandingan tanpa kekalahan yang pernah mereka bukukan pada periode 2003 hingga 2006.

Selain itu, Emirates Stadium masih menjadi tempat yang sulit bagi tim lawan. Arsenal telah mencatatkan 12 kemenangan kandang secara beruntun di fase liga atau fase grup Liga Champions.

Mereka juga memiliki produktivitas gol yang cukup tinggi. Dalam 22 pertandingan kandang terakhir di kompetisi tersebut, Arsenal mampu mencetak setidaknya dua gol dalam 21 pertandingan.

Meski demikian, Arsenal tetap perlu memperbaiki beberapa hal menjelang pertandingan ini.

Namun, performa mereka di Emirates masih cukup konsisten karena seluruh enam pertandingan kandang musim ini berhasil dimenangkan.

Di sisi lain, Borussia Dortmund datang dengan kepercayaan diri yang tidak kalah baik. Tim besutan Niko Kovac tersebut sedang menjalani delapan pertandingan tanpa kekalahan di berbagai kompetisi.

Dari delapan laga tersebut, Dortmund berhasil meraih enam kemenangan dan dua hasil imbang.

Di Liga Champions, Dortmund juga masih memiliki peluang untuk bersaing di papan atas.

Mereka memang berada sembilan tingkat di bawah Arsenal dengan selisih satu poin, sehingga tambahan angka dari pertandingan ini cukup penting bagi kedua tim.

Namun, Dortmund berpotensi tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Serhou Guirassy masih diragukan setelah mengalami cedera hamstring ketika menghadapi Real Betis pada matchday keempat.

Carney Chukwuemeka juga belum dipastikan bisa bermain akibat masalah pada paha. Sementara itu, Emre Can dipastikan absen karena cedera ACL.

Arsenal juga memiliki beberapa masalah kebugaran pemain. David Raya mengalami cedera bahu saat menghadapi Newcastle United.

Bukayo Saka dan Martin Zubimendi juga masih diragukan tampil akibat cedera. Meski begitu, Arsenal memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk mengantisipasi absennya sejumlah pemain tersebut.

Dari catatan pertemuan, Arsenal dan Dortmund terakhir kali berhadapan pada fase grup Liga Champions 2014/2015. Saat itu, The Gunners berhasil menang 2-0 di Emirates Stadium.

Secara keseluruhan, Arsenal memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir melawan Dortmund, sementara dua pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan.

Arsenal diprediksi mampu mengendalikan jalannya pertandingan, tetapi Dortmund tetap memiliki kesempatan untuk mencetak gol.