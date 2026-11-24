JawaPos.com - Pertandingan Feyenoord vs Porto pada matchday kelima Liga Champions 2026/2027 akan menjadi ujian penting bagi kedua tim.

Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion De Kuip, Rotterdam, Rabu (25/11) pukul 03.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur. Namun, Porto memiliki modal yang lebih baik jika melihat performa beberapa pertandingan terakhir.

Sebaliknya, Feyenoord justru sedang menghadapi periode sulit dan belum mampu menemukan kembali konsistensi permainan.

Feyenoord akan menjalani pertandingan ini dengan tekanan cukup besar. Tim asal Belanda tersebut belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Posisi di Eredivisie, Feyenoord berada di peringkat kelima klasemen sementara setelah kehilangan sejumlah poin penting.

Salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi adalah lini pertahanan. Dalam tiga pertandingan terakhir, Feyenoord selalu kebobolan setidaknya tiga gol.

Catatan tersebut tentu menjadi perhatian pelatih Giovanni van Bronckhorst.

Apalagi, Feyenoord juga memiliki rekor kurang meyakinkan di kompetisi Eropa. Mereka menelan 10 kekalahan dari 13 pertandingan terakhir di kompetisi antarklub Eropa.

Di sisi lain, Porto datang ke Rotterdam dengan kepercayaan diri yang mulai meningkat.

Performa Porto di kompetisi domestik juga cukup konsisten. Mereka berhasil memenangkan seluruh 11 pertandingan awal Primeira Liga musim ini dan sementara memimpin klasemen.

Namun, Porto tetap perlu berhati-hati. Catatan tandang mereka ketika menghadapi klub Belanda tidak terlalu bagus.

Dalam empat lawatan terakhir, Porto gagal meraih kemenangan dengan hasil dua kali imbang dan dua kekalahan.

Dari catatan pertemuan, kedua tim sudah empat kali bertemu di kompetisi Eropa. Porto mencatatkan dua kemenangan, Feyenoord satu kemenangan, sedangkan satu pertandingan berakhir imbang.

Melihat kondisi terkini kedua tim, Porto memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang tiga poin.

Meski demikian, bermain di De Kuip tetap memberikan keuntungan tersendiri bagi Feyenoord. Dukungan suporter bisa menjadi tambahan motivasi bagi tuan rumah untuk mengakhiri tren negatif.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup terbuka dengan kedua tim berusaha mencari gol.

Porto berpeluang memanfaatkan celah di lini belakang Feyenoord, sementara tuan rumah akan mencoba memberikan perlawanan melalui permainan menyerang.

Jika mampu mempertahankan performa seperti saat menghadapi Napoli, Porto berpeluang mengamankan kemenangan di Rotterdam.