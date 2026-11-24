JawaPos.com - Pertandingan Bodo/Glimt vs LASK Linz akan menjadi salah satu laga menarik pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Aspmyra Stadion, Norwegia, Rabu (25/11) dini hari WIB.

Laga ini memiliki arti penting bagi kedua kesebelasan yang masih berusaha memperbaiki posisi di klasemen.

Bodo Glimt membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang menembus zona playoff, sedangkan LASK Linz berambisi mempertahankan tren positif usai dua kemenangan beruntun.

Saat ini, LASK Linz berada di peringkat ke-16 dengan koleksi enam poin dari empat pertandingan. Sementara itu, Bodo Glimt menempati posisi ke-25 dengan empat poin.

Perbedaan dua poin tersebut membuat persaingan diperkirakan berlangsung ketat. Apalagi, Bodo Glimt memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Dukungan suporter dan catatan kandang yang cukup baik bisa menjadi modal penting bagi wakil Norwegia tersebut.

Performa Bodo Glimt di kompetisi domestik juga terbilang menjanjikan.

Tim asuhan Kjetil Knutsen itu hanya sekali kalah dalam 15 pertandingan di seluruh kompetisi sejak Mei 2026. Mereka meraih 13 kemenangan dan satu hasil imbang dalam periode tersebut.

Namun, performa positif itu belum sepenuhnya terlihat di Liga Champions. Bodo Glimt baru mengamankan satu kemenangan dari empat pertandingan yang sudah dijalani.

Produktivitas lini depan menjadi pekerjaan rumah bagi Bodo Glimt. Mereka baru mencetak empat gol dari empat pertandingan Liga Champions musim ini.

Catatan tersebut tentu perlu diperbaiki jika ingin mengamankan tiga poin saat menjamu LASK Linz.

Di sisi lain, LASK Linz datang dengan kepercayaan diri meningkat. Sempat mengawali fase liga dengan dua kekalahan, tim asuhan Dietmar Kuhbauer mampu bangkit melalui dua kemenangan beruntun.

Secara keseluruhan, LASK Linz sudah menghasilkan 10 gol dari empat pertandingan Liga Champions. Produktivitas tersebut menjadi salah satu keunggulan tim asal Austria itu dibandingkan calon lawannya.

Meski demikian, LASK Linz masih memiliki persoalan di lini belakang. Mereka sudah kebobolan sembilan gol dalam empat pertandingan.

Kondisi tersebut bisa dimanfaatkan Bodo/Glimt untuk memberikan tekanan sejak awal pertandingan.

Dari sisi komposisi pemain, Bodo/Glimt diperkirakan belum bisa menurunkan Hakon Evjen yang masih mengalami masalah pada lutut. August Mikkelsen juga diragukan tampil akibat cedera pangkal paha.

Patrick Berg, Sondre Fet, dan Sondre Auklend berpeluang mengisi lini tengah. Sementara itu, Nikita Haikin diperkirakan tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang.

LASK Linz juga harus kehilangan George Bello yang mengalami cedera. Moses Usor masih diragukan tampil sehingga Christoph Lang berpeluang mendampingi Samuel Adeniran di lini depan.

Kedua tim belum memiliki catatan pertemuan sebelumnya. Karena itu, pertandingan di Aspmyra Stadion akan menjadi kesempatan pertama bagi Bodo/Glimt dan LASK Linz untuk saling mengukur kekuatan.

Pertandingan diperkirakan berjalan terbuka dengan kedua tim sama-sama berusaha mencari gol. Hasil imbang menjadi salah satu kemungkinan yang cukup masuk akal dalam duel tersebut.

Prediksi skor: Bodo Glimt 2-2 LASK Linz.