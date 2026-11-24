JawaPos.com - Galatasaray akan menjamu Aston Villa pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 di Rams Park, Istanbul, Rabu (25/11) pukul 00.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen. Laga ini dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.

Galatasaray memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan tersebut.

Tim besutan Okan Buruk sedang menikmati tren positif setelah mencatatkan tujuh kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Performa tersebut membuat wakil Turki itu memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi salah satu wakil Inggris.

Sementara itu, Aston Villa justru datang dengan kondisi berbeda.

Tim asuhan Unai Emery belum berhasil meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Catatan tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi Villa yang akan menghadapi tekanan dari pendukung tuan rumah.

Dari posisi klasemen, Aston Villa sebenarnya masih lebih unggul. Mereka menempati peringkat keenam dengan sembilan poin dari empat pertandingan.

Galatasaray berada di urutan ke-18 dengan koleksi enam poin.

Perbedaan tiga poin tersebut membuat pertandingan ini cukup penting bagi Galatasaray.

Kemenangan akan membuka peluang mereka untuk memperbaiki posisi dan mendekati delapan besar, yang menjadi batas zona lolos langsung ke babak 16 besar.

Selain performa tim yang sedang meningkat, Rams Park juga bisa menjadi keuntungan bagi Galatasaray.

Mereka sudah meraih tujuh kemenangan dari sembilan pertandingan kandang musim ini. Barcelona menjadi satu-satunya tim yang mampu membawa pulang kemenangan dari markas Galatasaray.

Meski demikian, Okan Buruk harus memikirkan sejumlah perubahan dalam susunan pemain.

Galatasaray dipastikan tidak bisa diperkuat Victor Osimhen yang harus menjalani operasi lutut setelah mengalami cedera saat menghadapi VfB Stuttgart.

Selain Osimhen, Rafael Leao juga dipastikan absen akibat cedera otot. Sementara itu, Roland Sallai dan Ismail Jakobs masih diragukan tampil karena masalah kebugaran.

Di kubu Aston Villa, Unai Emery juga menghadapi persoalan kebugaran pemain.

Matty Cash dipastikan absen akibat gegar otak. Amadou Onana dan Matteo Ruggeri diperkirakan belum bisa tampil karena cedera, sedangkan Victor Lindelof masih diragukan setelah mengalami sakit.

Aaron Wan-Bissaka berpeluang kembali masuk skuad setelah pulih dari cedera hamstring.

Sementara itu, Nicolas Jackson diperkirakan menjadi pilihan utama di lini depan dengan dukungan John McGinn, Emiliano Buendia, dan Johan Manzambi.

Aston Villa tetap memiliki peluang meski sedang mengalami penurunan performa. Mereka punya catatan cukup baik ketika menghadapi klub asal Turki di kompetisi Eropa.

Dari delapan pertandingan, Villa mampu meraih enam kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya sekali kalah.

Kemenangan telak 6-0 atas Fenerbahce di Liga Champions musim ini juga menjadi bukti bahwa Aston Villa memiliki kemampuan untuk menghadapi tim-tim asal Turki.

Pertandingan nanti sekaligus menjadi pertemuan pertama antara Galatasaray dan Aston Villa. Kedua tim belum pernah saling berhadapan sebelumnya di kompetisi Eropa.

Melihat kondisi terkini, Galatasaray sedikit lebih diunggulkan.

Galatasaray diprediksi bisa memanfaatkan kondisi lawan yang belum menemukan performa terbaiknya.