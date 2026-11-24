JawaPos.com - Real Madrid menjamu PSV Eindhoven di pertandingan kelima Liga Champions. Kedua tim akan saling mengalahkan di Bernabeu, Rabu (25/11) pukul 03.00 WIB.

Kiper Real Madrid Thibaut Courtois memiliki kisah tersendiri dengan PSV Eindhoven. Dia memuji tim lawan punya kualitas menyerang yang sangat bagus.

"Dulu ada beberapa kontak, saat saya bermain di Belgia. Banyak pemain muda bermimpi dan ingin bermain untuk PSV," kata Thibaut Courtois.

"Ini klub yang sangat menarik, sangat dekat dengan rumah saya, tempat saya lahir, dan saya juga ingin bermain di Eindhoven," lanjut dia.

"Ini klub yang sangat bagus, dengan kemampuan menyerang yang hebat. Saya kenal baik salah satu tukang pijatnya," kata Thibaut Courtois dikutip laman resmi Real Madrid, Selasa (24/11).

Kiper 34 tahun tersebut menilai melawan PSV akan menjadi laga yang sulit. Courtois melihat bahwa tim lawan sangat agresif di lini depan.

"Saya punya banyak koneksi dengan mereka, Van Bommel juga, misalnya. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit," ungkap Thibaut Courtois.

"Mereka adalah tim menyerang yang suka maju, menekan tinggi di lapangan, dan mencetak banyak gol. Saya harap kita akan memiliki pertandingan yang menarik, dan tentu saja, kita bisa menang," ujar Courtois.

Di sisi lain, Courtois ditanya tentang Jude Bellingham di skuad Real Madrid. Dia merasa kehadiran gelandang timnas Inggris tersebut adalah pemain yang punya mentalitas dan sangat pekerja keras.

"Dia adalah seseorang yang ingin memenangkan segalanya, itulah mengapa dia memberikan yang terbaik di lapangan; dia adalah pemenang sejati," papar Thibaut Courtois.

"Ketika dia tidak senang, dia akan memberi tahu Anda. Dia juga seorang pemimpin di lapangan dan memiliki mentalitas yang hebat," sambung dia.

"Anda membutuhkan pemain seperti ini di tim Anda. Dia seperti binatang buas, karena dia bisa bermain selama 200 menit, dia suka menguasai bola, dan dia juga bekerja sangat keras," tandas Thibaut Courtois.

"Dia sadar akan tubuhnya, dia pergi ke gym, dia sangat menjaga dirinya sendiri, dan dia teliti dalam hal pemulihan. Kami selalu bermain lebih baik dengannya," ucap Thibaut Courtois.

Prediksi susunan pemain Real Madrid vs PSV Eindhoven Thibaut Courtois masih menjadi andalan Real Madrid di posisi kiper. Melansir Sports Mole, Vinicius Junior dan Kylian Mbappe juga bakal mengancam pertahanan PSV.

PSV Eindhoven juga menurunkan kekuatan utamanya. Ivan Perisic menjadi salah satu pemain yang bakal mengancam pertahanan Real Madrid.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Rudiger, Cucurella; Tchouameni, Camavinga; Diomande, Diaz, Vinicius; Mbappe