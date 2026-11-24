JawaPos.com - Shabab Al Ahli akan menghadapi Al Qadisiyah dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027.

Pertandingan pekan kelima tersebut dijadwalkan berlangsung di Al Rashid Stadium, Selasa (24/11) pukul 23.00 WIB.

Kedua tim datang dengan posisi yang berdekatan di klasemen wilayah Barat.

Shabab Al Ahli sementara menempati peringkat keempat dengan koleksi sembilan poin. Sementara itu, Al Qadisiyah berada tepat di bawahnya dengan raihan delapan poin.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang bersaing di papan atas.

Shabab Al Ahli tentu ingin memanfaatkan status tuan rumah, sedangkan Al Qadisiyah berpeluang mencuri poin dengan modal performa lini serang yang sedang produktif.

Meski memiliki catatan cukup baik di kompetisi Asia, Shabab Al Ahli justru sedang mengalami penurunan performa. Mereka belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Dalam lima pertandingan terakhir, Shabab Al Ahli mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka menghasilkan enam gol dan kebobolan tujuh kali.

Situasi berbeda dialami Al Qadisiyah. Klub asal Arab Saudi itu datang dengan kepercayaan diri setelah meraih dua kemenangan besar dalam pertandingan terakhir.

Dari lima pertandingan tersebut, Al-Qadisiyah mampu mencetak 15 gol dan hanya kebobolan empat kali.

Catatan ini menunjukkan produktivitas lini depan mereka yang patut diwaspadai oleh tuan rumah.

Namun, Shabab Al Ahli juga memiliki modal yang tidak bisa diabaikan.

Baca Juga:Kenji Nishioka Senang Bisa Main di Stadion Tuah Pahoe Bersama Isenmulang FC

Mereka mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan awal AFC Champions League Elite dengan torehan lima gol dan hanya sekali kebobolan.

Sementara Al Qadisiyah mengumpulkan delapan poin dari tiga pertandingan, dengan empat gol memasukkan dan tiga kali kebobolan.

Melihat catatan kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung cukup seimbang.

Shabab Al Ahli memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi Al-Qadisiyah datang dengan performa menyerang yang lebih meyakinkan.

Kedua tim sama-sama berpeluang mencetak gol. Hasil imbang menjadi salah satu kemungkinan yang cukup terbuka dalam pertandingan ini.