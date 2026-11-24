JawaPos.com - Al Nassr akan menjamu Al-Sadd dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027 di Al Awwal Park, Riyadh, Arab Saudi, Rabu (25/11) pukul 01.15 WIB.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr memiliki peluang untuk kembali meraih kemenangan.

Namun, Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya tetap perlu mewaspadai Al Sadd yang memiliki catatan positif dalam pertemuan terakhir kedua tim.

Al Nassr datang dengan modal enam poin dari tiga pertandingan di kompetisi Asia. Tim berjuluk Al-Alami tersebut sudah mengantongi dua kemenangan beruntun.

Meski demikian, performa Al Nassr belum sepenuhnya konsisten. Kekalahan 1-3 dari Al Ahli di kompetisi domestik menjadi hasil yang perlu segera dievaluasi sebelum menghadapi Al-Sadd.

Menghadapi Al Sadd, Al Nassr mendapat tambahan kekuatan dari sejumlah pemain yang sebelumnya absen.

Baca Juga:Kenji Nishioka Senang Bisa Main di Stadion Tuah Pahoe Bersama Isenmulang FC

Pelatih Ange Postecoglou dipastikan bisa kembali mengandalkan Abdulelah Al Amri, Sadio Mane, Abdulrahman Ghareeb, dan Kingsley Coman.

Kehadiran para pemain tersebut memberikan lebih banyak pilihan bagi Postecoglou dalam menyusun komposisi tim.

Terutama di lini serang yang memiliki sejumlah pemain dengan kemampuan individu di atas rata-rata.

Di sisi lain, Al Sadd datang ke Riyadh dengan kondisi yang belum ideal.

Wakil Qatar tersebut baru mengumpulkan dua poin dari empat pertandingan dan belum meraih kemenangan di AFC Champions League Elite musim ini.

Produktivitas gol menjadi salah satu persoalan yang harus segera dibenahi. Al Sadd bahkan gagal mencetak gol dalam tiga dari empat pertandingan terakhirnya di kompetisi tersebut.

Tim asuhan Razvan Lucescu bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

Kekuatan Al Sadd juga masih bertumpu pada sejumlah pemain berpengalaman.

Roberto Firmino dan Akram Afif diperkirakan menjadi tumpuan untuk membangun serangan sekaligus memberikan ancaman bagi pertahanan tuan rumah.

Melihat kondisi kedua tim, Al Nassr lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan.

Keuntungan bermain di kandang, kedalaman skuad, serta kembalinya beberapa pemain penting menjadi modal bagi Cristiano Ronaldo dan kolega.

Sports Mole memprediksi Al Nassr mampu amankan kemenangan dengan skor 3-1. Sementara itu, Forebet memperkirakan pertandingan berakhir imbang 2-2.

Pertandingan diperkirakan berlangsung menarik.