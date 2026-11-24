JawaPos.com - Lamine Yamal dipastikan tidak akan memperkuat Barcelona saat menghadapi Sabah FK di Azerbaijan pekan ini.

Pemain berusia 19 tahun itu mengalami cedera pergelangan kaki setelah ikut membantu Barcelona mengalahkan Villarreal di La Liga pada Minggu (22/11).

Barcelona menyampaikan informasi itu lewat akun X (dulu Twitter) resminya pada Selasa (23/11).

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“Pemain tim utama Lamine Yamal mengalami sedikit rasa tidak nyaman pada pergelangan kaki kanannya. Sebagai langkah pencegahan, ia akan absen dalam pertandingan melawan Sabah,” tulis pernyataan klub.

Absennya Yamal dalam laga Liga Champions melawan Sabah FK di Baku, Azerbaijan, Kamis (26/11), langsung mencuri perhatian.

Pasalnya, cedera lutut juga sempat memaksa sang pemain melewatkan pertandingan Timnas Spanyol kontra Ceko di ajang UEFA Nations League pada awal bulan ini.

Setelah pulih dari cedera lutut, Yamal kembali bermain bersama Spanyol saat menghadapi Inggris tiga hari kemudian.

Pemain berusia 19 tahun itu lalu bergabung dengan Barcelona tanpa masalah cedera sebelum kompetisi La Liga kembali bergulir setelah jeda internasional.

Dilansir dari ESPN, sepanjang musim ini, Yamal memang menjadi salah satu pemain paling produktif Barcelona.

Pemain yang menempati peringkat ketiga Ballon d'Or 2026 itu telah mencatatkan 13 gol dan 13 asis dalam 17 penampilan bersama Barcelona di berbagai kompetisi.

Yamal juga selalu menjadi pilihan utama setelah tampil sebagai starter dalam 20 pertandingan bersama klub dan tim nasional sebelum rangkaian masalah cedera menghampirinya.

Sementara itu, untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Yamal saat menghadapi Sabah, Barcelona memiliki sejumlah alternatif.

Karim Adeyemi dan Gabriel Jesus masuk dalam daftar pemain yang berpeluang mendapatkan kesempatan tampil sejak menit awal.

Keduanya berpotensi bergabung dengan Raphinha dan Anthony Gordon untuk membentuk lini serang Barcelona dalam pertandingan di Baku.

Lamine Yamal diharapkan sudah kembali tersedia ketika Barcelona menghadapi Deportivo La Coruna pada Minggu (29/11).