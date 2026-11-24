Bojan Hodak saat mempersembahkan trofi Super League kepada Persib Bandung. Bojak kini resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Malaysia. (Instagram @persib) JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) resmi menunjuk eks pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sebagai pelatih anyar Timnas Malaysia. FAM mengumumkan penunjukan Hodak pada Selasa (24/11/2026).

Rumor mengenai Hodak sejatinya sudah sangat santer dalam beberapa hari terakhir. Pelatih yang sukses membawa Persib Bandung meraih gelar juara Liga Indonesia tiga kali beruntun itu menjadi kandidat terkuat sebagai nakhoda baru Timnas Malaysia.

Sampai akhirnya, rumor tersebut kini menjadi kenyataan. Hodak menerima pinangan FAM sebagai pelatih Timnas Malaysia. Pelatih berkepala plontos itu meninggalkan jabatannya di Persib sebagai penasihat teknis.

Hodak mengambil alih kursi pelatih kepala Harimau Malaya dari Tan Cheng Hoe yang sebelumnya bertugas sebagai pelatih interim. Cheng Hoe dipercaya mengisi posisi tersebut sejak 25 Juni 2026, setelah Peter Cklamovski mengakhiri masa tugasnya.

Alasan FAM Tunjuk Bojan Hodak Presiden FAM, Datuk Ab Ghani Hassan, mengungkap alasan pihaknya memilih Hodak sebagai nakhoda Timnas Malaysia. Ia mengatakan bahwa pemilihan pelatih asal Kroasia itu dilakukan setelah mempertimbangkan pengalaman, kemampuan, serta rekam jejak prestasinya.

“FAM percaya bahwa pengalaman luas Bojan Hodak di sepak bola Malaysia dan kawasan Asia Tenggara merupakan keunggulan penting dalam memahami lingkungan, karakter, serta potensi pemain lokal,” kata Ghani Hassan, dilansir dari laman resmi FAM, Selasa (24/11/2026).

“Rekam jejak keberhasilannya bersama sejumlah klub di Malaysia dan Indonesia juga memperlihatkan kemampuannya membentuk tim yang kompetitif dan mampu bersaing meraih kesuksesan,” sambungnya.

FAM pun menilai pelatih berusia 55 tahun itu memiliki kapasitas untuk memimpin skuad Harimau Malaya. Ghani Hassan berharap Hodak bisa membawa Timnas Malaysia berkembang ke arah yang lebih positif.

“Kami berharap penunjukan ini dapat memberikan arah baru bagi Harimau Malaya, sekaligus memperkuat persiapan tim dalam menghadapi tantangan dan turnamen internasional mendatang,” harap Ghani Hassan.

Bojan Hodak Bukan Sosok Asing di Sepak Bola Malaysia Bojan Hodak bukan sosok asing di sepak bola Malaysia. Pelatih berkepala plontos itu pernah menjadi pelatih kepala Timnas Malaysia U-19 pada 2017 hingga 2019.

Di bawah arahannya, skuad muda Harimau Malaya itu meraih gelar juara Piala AFF U-19 pertama mereka pada 2018 di Indonesia, setelah menjadi runner-up setahun sebelumnya. Sejumlah pemain yang berkembang pada periode itu kini sudah masuk ke skuad senior.

Hodak juga memiliki rekam jejak panjang di level klub di Malaysia. Ia pernah membawa Kelantan meraih treble pada 2012 dengan merebut gelar juara Liga Super, Piala FA, dan Piala Malaysia.

Setelah itu, Hodak mengantar Johor Darul Ta’zim (JDT) meraih gelar Liga Super pertama mereka pada 2014. Setahun berselang, ia menambah koleksi trofi JDT lewat Charity Shield 2015.