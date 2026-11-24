JawaPos.com - Al Shorta memiliki peluang untuk melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Al Seeb dalam lanjutan AFC Champions League 2 (ACL Two) 2026/2027.

Kedua tim dijadwalkan bertemu pada Selasa (24/11) pukul 23.00 WIB dalam pertandingan Grup D.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Al Shorta untuk semakin mengamankan posisi di puncak klasemen.

Sebaliknya, Al Seeb membutuhkan kemenangan demi memperbaiki posisinya sekaligus menjaga peluang bersaing di fase grup.

Saat ini, Al Shorta memimpin klasemen Grup D dengan koleksi 10 poin dari empat pertandingan. Mereka mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan.

Sementara itu, Al Seeb masih tertahan di peringkat ketiga dengan empat poin. Dari empat pertandingan yang sudah dimainkan, wakil Oman itu meraih satu kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan.

Perbedaan performa kedua tim juga terlihat dari catatan produktivitas gol. Al Shorta sudah mengemas delapan gol dan hanya kebobolan tiga kali.

Sementara Al Seeb baru mampu mencetak dua gol dengan jumlah kebobolan mencapai empat gol.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Al Shorta memiliki lini serang yang lebih produktif. Mereka juga menunjukkan konsistensi dalam mengamankan hasil positif sepanjang fase grup.

Keuntungan bermain di kandang sendiri bisa menjadi tambahan motivasi bagi Al Seeb. Mereka tentu tidak ingin kembali kehilangan poin, terlebih menghadapi tim yang berada di atas mereka.

Berdasar catatan pertemuan sebelumnya, Al Shorta juga memiliki modal positif. Mereka berhasil mengalahkan Al Seeb dengan skor tipis 1-0 pada 17 September 2026.

Melihat perbedaan performa, produktivitas gol, serta catatan pertemuan kedua tim, Al Shorta lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan.

Namun, Al Seeb tetap berpeluang memberikan perlawanan jika mampu memperbaiki penyelesaian akhir.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat. Al Shorta berpotensi menguasai permainan, sementara Al Seeb kemungkinan mencoba memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk mencari gol.