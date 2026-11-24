JawaPos.com - Pelatih Manchester City Enzo Maresca menyebut rentetan hasil buruk timnya di Premier League menjadi sesuatu yang mengecewakan. Meskipun demikian, Maresca mengaku senang dapat kembali bertemu dengan Kevin De Bruyne di Liga Champions.

Enzo Maresca tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap hasil yang didapat Manchester City di Premier League.

Enzo Maresca menyebut kegagalan meraih kemenangan dalam empat pertandingan beruntun sebagai sesuatu yang memalukan.

“Empat pertandingan beruntun di Premier League yang tidak kami menangkan tentu menjadi sesuatu yang memalukan. Namun, besok kami memiliki kesempatan untuk menang dan melanjutkan perjalanan di Liga Champions,” kata Enzo Maresca dikutip dari ESPN.

Pertandingan melawan Napoli pada Rabu (25/11) juga menjadi momen kembalinya Kevin De Bruyne ke Etihad Stadium.

Gelandang asal Belgia itu pernah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam kesuksesan Manchester City sebelum meninggalkan klub pada musim panas 2025.

Selama memperkuat Manchester City, De Bruyne berhasil mempersembahkan enam gelar Premier League dan satu trofi Liga Champions.

De Bruyne juga menjadi bagian penting ketika klub meraih treble pada 2023, saat Maresca masih menjabat sebagai asisten pelatih.

Maresca pun memberikan apresiasi kepada eks anak asuhnya itu.

“Semua trofi yang diraih klub, Kevin selalu berada di sini. Dia adalah pemain penting, sosok yang luar biasa, dan fantastis. Bagi saya, bekerja bersamanya merupakan sebuah kehormatan,” ujar Maresca.

Maresca mengaku senang dapat bermain kembali dengan De Bruyne.

“Dia telah menjadi salah satu pemain terpenting dalam sejarah klub ini. Karena itu, kami sangat senang melihatnya kembali,” lanjut dia.

Terkait isu ketegangan De Bruyne dengan pelatih Napoli Massimiliano Allegri, Enzo Maresca enggan memberikan komentar lebih jauh.

Maresca mengaku tidak mengetahui secara langsung situasi internal Napoli maupun hubungan antara De Bruyne dan Allegri.

Menurut Maresca, Napoli sebenarnya menunjukkan permainan yang cukup baik ketika menghadapi Lazio dan Torino.

Maresca menilai Napoli yang saat ini menempati peringkat kedelapan klasemen Serie A mampu menciptakan banyak peluang.

“Saya pikir di Italia, kami cukup pandai mengeluhkan keadaan hidup. Saya tidak percaya dia (Allegri) berpikir bahwa dirinya tidak bisa menang," ungkap Maresca.

"Saya sudah melihat Napoli melawan Lazio dan Torino. Mereka bermain cukup baik dan menciptakan banyak peluang, bahkan dalam pertandingan yang tidak mereka menangkan,” kata Maresca.

Maresca juga menegaskan tidak memiliki informasi mengenai situasi De Bruyne di dalam skuad Napoli.

Menurut dia, memberikan penilaian terhadap persoalan internal sebuah klub bukan perkara mudah, terlebih jika tidak terlibat langsung di dalamnya.

Sebelumnya, Maresca sempat diisukan dengan sejumlah klub di Italia sebelum berlabuh ke Manchester City. Namun, Maresca membantah pernah mendapatkan tawaran dari Napoli.

“Saya sangat bahagia dengan posisi saya sekarang. Namun, pada Maret, April, dan Mei memang ada komunikasi dengan salah satu tim Italia, tetapi bukan Napoli," papar Maresca.