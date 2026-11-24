JawaPos.com - East Bengal II akan menghadapi Al Hussein dalam lanjutan AFC Champions League Two 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (24/11/2026) pukul 20.45 WIB.

Kedua tim diperkirakan menjalani pertandingan ketat. Meski memiliki catatan berbeda dalam beberapa laga terakhir, East Bengal II dan Al Hussein sama-sama masih memiliki pekerjaan rumah di sektor pertahanan.

East Bengal II akan berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mendapatkan hasil maksimal. Namun, performa mereka dalam beberapa pertandingan kandang terakhir belum sepenuhnya meyakinkan.

Dari tiga pertandingan kandang terakhir di kompetisi Asia, East Bengal II mencatat satu kemenangan dan dua kekalahan. Mereka sempat tampil meyakinkan ketika mengalahkan Al Arabi dengan skor 4-1.

Sayangnya, hasil positif tersebut tidak berlanjut. East Bengal II kemudian harus mengakui keunggulan Al Shorta dengan skor 2-3 sebelum kembali menelan kekalahan 0-2 saat menghadapi Al Seeb.

Dari tiga pertandingan tersebut, East Bengal II mampu mencetak enam gol dan kebobolan enam kali. Statistik ini memperlihatkan bahwa mereka cukup produktif dalam membangun serangan, tetapi masih perlu memperbaiki konsentrasi di lini belakang.

Di sisi lain, Al Hussein datang dengan modal yang cukup berimbang. Dalam tiga pertandingan tandang terakhir yang tercatat, wakil Yordania tersebut meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Al Hussein berhasil mengalahkan Al Seeb dengan skor telak 3-0. Mereka juga bermain imbang 1-1 ketika menghadapi Al Shorta, tetapi harus menelan kekalahan 0-3 dari Pakhtakor.

Hasil tersebut menunjukkan Al Hussein memiliki kemampuan untuk mendapatkan poin di markas lawan. Meski demikian, mereka juga belum sepenuhnya konsisten ketika menghadapi tim dengan kekuatan serangan yang baik.

Dalam klasemen sementara Grup D AFC Champions League Two 2026/2027, Al Hussein menempati posisi kedua dengan koleksi lima poin dari empat pertandingan.

Mereka mengemas satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Al Hussein juga sudah mencetak enam gol serta kebobolan enam kali sepanjang fase grup.

Sementara itu, pertemuan sebelumnya antara East Bengal II dan Al Hussein berakhir dengan skor 2-2. Hasil tersebut menjadi gambaran bahwa kedua tim memiliki kekuatan yang relatif berimbang dan sama-sama mampu menciptakan peluang.

Melihat catatan kedua kesebelasan, pertandingan kali ini berpotensi kembali menghadirkan duel terbuka. East Bengal II memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, sedangkan Al Hussein membawa pengalaman dan modal hasil pertandingan tandang.

Kedua tim juga mempunyai peluang untuk mencetak gol mengingat catatan pertahanan mereka belum terlalu solid. Karena itu, hasil imbang menjadi salah satu kemungkinan yang cukup masuk akal.