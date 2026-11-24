JawaPos.com - Shanghai Port akan menghadapi Buriram United dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027. Pertandingan pekan kelima tersebut dijadwalkan berlangsung di Shanghai Pudong Football Stadium, Selasa (24/11/2026) pukul 19.15 WIB.

Kedua tim datang dengan kondisi berbeda jika melihat posisi mereka di klasemen sementara. Shanghai Port saat ini menempati peringkat kelima dengan koleksi tujuh poin. Sementara itu, Buriram United masih berada di posisi ke-12 dengan raihan tiga poin.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Shanghai Port. Apalagi, klub asal China tersebut sedang memiliki catatan cukup baik dalam beberapa pertandingan terakhir.

Shanghai Port membukukan empat kemenangan dan satu kekalahan dari lima laga terakhir di berbagai kompetisi. Produktivitas lini depan menjadi salah satu kekuatan utama mereka dengan torehan 18 gol.

Empat kemenangan tersebut diraih ketika menghadapi Shenyang Urban dengan skor 6-1, Newcastle Jets 4-2, Tianjin Teda 3-1, dan Chengdu Better City 3-0.

Satu-satunya kekalahan Shanghai Port terjadi saat berhadapan dengan Cồng An Nhận Dân. Dalam pertandingan tersebut, mereka harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-3.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Shanghai Port memiliki kemampuan menyerang yang cukup menjanjikan. Namun, lini belakang mereka juga masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama ketika menghadapi lawan yang mampu memberikan tekanan secara konsisten.

Di sisi lain, Buriram United datang dengan modal yang tidak terlalu buruk. Klub asal Thailand itu mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.

Buriram mengawali periode tersebut dengan kemenangan 2-1 atas Ratchaburi. Mereka kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Kashima dan 1-1 ketika menghadapi Gamba Osaka.

Selain itu, Buriram United juga meraih kemenangan besar 8-0 atas DPU Thayang FC. Namun, mereka sempat menelan kekalahan 2-3 dari Sisaket United.

Dari lima pertandingan tersebut, Buriram mencetak 13 gol dan kebobolan lima kali. Catatan pertahanan mereka bahkan sedikit lebih baik dibandingkan Shanghai Port dalam periode yang sama.

Meski demikian, performa Buriram di kompetisi Asia masih belum cukup meyakinkan. Mereka belum berhasil meraih kemenangan dalam empat pertandingan AFC Champions League Elite musim ini setelah mencatatkan tiga hasil imbang.

Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Shanghai Port menjadi kesempatan penting bagi Buriram untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Dari catatan pertemuan langsung, kedua tim memiliki rekor yang cukup berimbang. Shanghai Port dan Buriram United masing-masing mengoleksi satu kemenangan dari dua pertemuan sebelumnya.

Buriram bahkan memiliki kenangan positif saat menghadapi wakil China tersebut pada November 2025. Ketika itu, mereka berhasil menang dengan skor 2-0 melalui gol Supachai Chaided dan Curtis Good.

Hasil tersebut tentu bisa menjadi tambahan motivasi bagi Buriram untuk kembali memberikan perlawanan. Apalagi, kemenangan sebelumnya menunjukkan bahwa mereka mampu memanfaatkan peluang meskipun tidak mendominasi penguasaan bola.

Pada pertandingan tersebut, Shanghai Port sebenarnya menguasai 53 persen permainan. Namun, mereka hanya mampu mencatatkan satu tembakan tepat sasaran.

Untuk pertemuan kali ini, Shanghai Port diperkirakan akan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Keunggulan bermain di kandang serta produktivitas gol yang lebih baik menjadi modal penting bagi tuan rumah.

Sementara itu, Buriram United kemungkinan akan mengandalkan permainan disiplin dan serangan balik untuk merepotkan pertahanan lawan. Pengalaman mengalahkan Shanghai Port pada pertemuan sebelumnya juga bisa menjadi bekal tersendiri.

Melihat performa kedua tim, Shanghai Port memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin. Namun, Buriram United tetap berpotensi memberikan perlawanan, terutama jika mampu menjaga organisasi pertahanan dan memanfaatkan peluang.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup menarik dengan kedua tim sama-sama memiliki kemampuan mencetak gol. Shanghai Port lebih diunggulkan, tetapi kemenangan tuan rumah kemungkinan tidak akan didapat dengan mudah.