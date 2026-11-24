JawaPos.com - Johor Darul Ta'zim (JDT) berpeluang melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Ratchaburi FC pada matchday kelima fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Dragon Solar Park, Thailand, Selasa (24/11/2026) malam.

Pertandingan yang dimulai pukul 19.15 WIB ini menjadi kesempatan bagi JDT untuk memperkuat posisinya di klasemen sementara. Klub asal Malaysia tersebut saat ini menempati peringkat ketujuh dengan koleksi tujuh poin dari empat pertandingan.

Sementara itu, Ratchaburi masih kesulitan bersaing di kompetisi antarklub tertinggi Asia tersebut. Wakil Thailand itu berada di urutan ke-14 dengan raihan satu poin. Mereka juga memiliki selisih gol minus empat.

Kondisi tersebut membuat Ratchaburi membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisinya sekaligus menjaga peluang bersaing di fase liga.

Meski bermain di kandang sendiri, Ratchaburi tidak datang dengan modal yang terlalu meyakinkan. Dari lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, mereka hanya meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Kemenangan terbesar Ratchaburi dalam periode tersebut terjadi saat mengalahkan Sisaket United dengan skor 5-2. Namun, mereka kemudian gagal menjaga konsistensi setelah menelan kekalahan dari Chonburi FC, Vissel Kobe, dan Buriram United.

Ratchaburi juga sempat bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Kashiwa Reysol. Dari lima pertandingan itu, mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan dengan jumlah yang sama.

Di sisi lain, JDT memiliki catatan performa yang lebih baik. Harimau Selatan berhasil mengamankan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir, dengan satu kekalahan ketika menghadapi Jeonbuk Motors.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu kekuatan utama JDT. Mereka mampu mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan tersebut.

JDT juga sedang berada dalam tren positif di kompetisi domestik. Mereka mencatatkan enam kemenangan beruntun di Malaysia Super League tanpa sekalipun kebobolan.

Modal lainnya datang dari kemenangan 3-1 atas Công An Hanoi dalam ajang ASEAN Club Championship pada 19 November lalu. Dalam pertandingan tersebut, Oscar Arribas menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian setelah mencetak dua gol.

Perbedaan performa kedua tim membuat JDT lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Selain memiliki produktivitas gol yang lebih baik, wakil Malaysia tersebut juga menunjukkan pertahanan yang cukup solid dalam beberapa laga terakhir.

Namun, Ratchaburi tetap berpeluang memberikan perlawanan. Dukungan suporter tuan rumah dan kebutuhan untuk meraih kemenangan bisa menjadi motivasi tambahan bagi mereka.