JawaPos.com - Vissel Kobe akan menghadapi tantangan dari wakil Vietnam, Cong An Hanoi FC, dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Hang Day Stadium, Selasa (24/11/2026) pukul 19.15 WIB.

Kedua tim memiliki kepentingan berbeda dalam pertandingan ini. Vissel Kobe datang dengan kepercayaan diri setelah menempati posisi teratas klasemen sementara. Sementara itu, Cong An Hanoi FC membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisinya di kompetisi antarklub Asia tersebut.

Hingga menjelang pertandingan, Vissel Kobe mengoleksi 12 poin dari rangkaian pertandingan yang telah dijalani. Klub asal Jepang itu juga memiliki selisih gol positif lima.

Di sisi lain, Cong An Hanoi FC baru mengumpulkan empat poin dan berada di peringkat ke-11. Mereka memiliki selisih gol minus tiga sehingga pertandingan kandang ini menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki catatan di klasemen.

Meski memiliki posisi lebih rendah, Cong An Hanoi FC tetap mempunyai modal untuk memberikan perlawanan. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Salah satu hasil positif yang diraih adalah kemenangan 3-2 atas Shanghai SIPG. Namun, mereka juga harus menerima kekalahan telak 1-4 dari Gamba Osaka. Hasil tersebut menjadi catatan yang perlu diperbaiki, terutama dalam mengantisipasi serangan lawan.

Sementara itu, Vissel Kobe menunjukkan performa yang relatif lebih stabil. Mereka berhasil meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.

Kemenangan atas Ratchaburi dengan skor 3-2, Daejeon Citizen 1-0, serta Jeonbuk Motors 2-0 menjadi bukti kemampuan Vissel Kobe bersaing di level Asia.

Dari sisi produktivitas, Vissel Kobe juga sedikit lebih unggul. Mereka memiliki rata-rata 1,5 gol per pertandingan, sedangkan Cong An Hanoi FC mencatatkan 1,3 gol.

Meski demikian, kedua kesebelasan mempunyai catatan rata-rata kebobolan yang sama, yakni 1,1 gol per pertandingan. Persentase clean sheet keduanya juga berada di angka 30 persen.

Satu hal yang perlu diperhatikan Cong An Hanoi FC adalah kecenderungan Vissel Kobe mencetak gol setelah turun minum. Klub Jepang tersebut memiliki rata-rata 1,2 gol pada babak kedua, jauh lebih tinggi dibandingkan catatan 0,3 gol pada babak pertama.

Melihat perbedaan posisi klasemen dan performa terkini, Vissel Kobe lebih diunggulkan untuk membawa pulang kemenangan. Namun, bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Cong An Hanoi FC.

Pertandingan diprediksi berlangsung cukup ketat. Vissel Kobe berpeluang menguasai permainan, tetapi tuan rumah masih memiliki kesempatan mencuri gol.