JawaPos.com – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi kebugaran penjaga gawang David Raya setelah mengalami cedera lengan dalam pertandingan melawan Newcastle United yang berakhir imbang 2-2 di St. James’ Park.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (24/11), Raya terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-70 dan digantikan Kepa Arrizabalaga setelah terlihat kesakitan pada lengan kirinya akibat terlibat duel dengan William Osula.

Arteta menyatakan bahwa kondisi kiper asal Spanyol tersebut akan segera menjalani pemeriksaan medis, termasuk kemungkinan pemindaian MRI untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya.

Dalam pertandingan tersebut, Arsenal sempat unggul melalui gol Eberechi Eze pada menit ke-33 sebelum Newcastle membalikkan keadaan lewat gol Harvey Barnes dan Malick Thiaw.

The Gunners akhirnya berhasil menyamakan kedudukan melalui Noni Madueke pada 12 menit menjelang pertandingan berakhir sehingga membawa pulang satu poin dari markas Newcastle.

Meski berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan keunggulan enam poin atas Brighton, Arteta menilai timnya seharusnya mampu meraih kemenangan setelah menciptakan banyak peluang pada babak pertama.

Arteta mengaku kecewa karena Arsenal gagal memaksimalkan dominasi permainan pada paruh pertama dan justru kehilangan kendali setelah Newcastle meningkatkan intensitas serangan pada babak kedua.

Kekhawatiran terhadap cedera Raya juga menjadi perhatian tersendiri mengingat Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund di Liga Champions sebelum menjamu Manchester City dalam lanjutan Liga Primer Inggris.