JawaPos.com – Legenda tenis dunia, Rafael Nadal, resmi bergabung sebagai anggota dewan direksi Real Madrid setelah pengangkatannya disahkan dalam rapat umum klub.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (24/11), Petenis asal Spanyol yang telah mengoleksi 22 gelar Grand Slam tersebut sebelumnya berstatus sebagai anggota kehormatan Real Madrid sejak 2011 dan dikenal memiliki hubungan dekat dengan Presiden klub, Florentino Perez.

Nadal mengaku bangga mendapatkan kepercayaan tersebut dan menyebut penunjukan ini sebagai tanggung jawab besar sekaligus kesempatan istimewa untuk berkontribusi terhadap masa depan klub.

Nadal menyampaikan apresiasi kepada Perez atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menjadi bagian dari jajaran pengurus klub berjuluk Los Blancos tersebut.

Nadal menilai Real Madrid bukan sekadar klub sepak bola, melainkan institusi yang memiliki nilai historis dan mampu menyatukan berbagai generasi melalui kecintaan terhadap olahraga.

Sementara itu, Perez menyambut positif kehadiran Nadal dan meyakini pengalaman serta reputasi sang legenda tenis dapat membantu menjaga kejayaan Real Madrid sekaligus membangun fondasi klub untuk generasi mendatang.

Penunjukan Nadal juga menjadi perhatian karena sebelumnya ia pernah mengungkapkan keinginannya untuk suatu hari menjabat sebagai Presiden Real Madrid, meskipun belum mengetahui apakah memenuhi persyaratan untuk menduduki posisi tersebut.

Pada 2023, Nadal sempat menyampaikan ambisinya tersebut, tetapi menjelang pemilihan presiden klub tahun ini, ia membantah laporan yang menyebutkan dirinya akan ikut mencalonkan diri.