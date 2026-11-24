JawaPos.com - Kevin De Bruyne menegaskan dirinya tetap bangga dengan seluruh pencapaian yang diraihnya bersama Manchester City. Pernyataan itu muncul setelah klub lamanya berpotensi kehilangan sejumlah gelar akibat pelanggaran aturan keuangan Premier League.

Gelandang yang saat ini bermain untuk Napoli itu menyatakan sikapnya menjelang pertandingan melawan Manchester City di Liga Champions, Rabu (25/11). Laga itu sekaligus menjadi momen kembalinya sang pemain ke Etihad Stadium setelah meninggalkan Manchester City pada 2025.

De Bruyne menghabiskan satu dekade bersama Manchester City dan menjadi salah satu pemain kunci dalam periode paling sukses sepanjang sejarah klub. Selama memperkuat The Citizens, pemain berusia 35 tahun itu berhasil meraih berbagai trofi bergengsi, termasuk enam gelar Premier League dan satu gelar Liga Champions.

Namun, pencapaian itu saat ini berada di bawah bayang-bayang persoalan hukum yang melibatkan Manchester City. Pada September 2026, Manchester City dinyatakan bersalah atas pelanggaran serius terhadap regulasi keuangan Premier League.

Manchester City masih menghadapi proses banding. Jika hukuman terhadap klub tetap diberlakukan, salah satu konsekuensi yang berpotensi muncul ialah pencabutan sejumlah gelar yang pernah mereka menangkan.

Meskipun demikian, De Bruyne menegaskan bahwa persoalan itu tidak akan mengubah pandangannya terhadap Manchester City. “Saya bangga dengan apa yang telah saya lakukan sebagai pesepak bola. Sejujurnya, ini klub saya dan saya mencintai para pemiliknya,” ujar De Bruyne dikutip dari ESPN.

De Bruyne bahkan mengaku pernah membicarakan kemungkinan membeli sebuah klub sepak bola bersama Ketua Manchester City. “Saya bahkan sudah berbicara dengan [ketua] Khaldoon [Al Mubarak] mengenai cara membeli sebuah klub,” kata De Bruyne.

De Bruyne juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Manchester City tidak akan berubah meski klub tengah menghadapi persoalan hukum. “Saya tidak memiliki apa pun selain kasih sayang terhadap klub ini dan itu tidak akan pernah berubah. Saya ingat bagaimana orang-orang memperlakukan saya dan keluarga selama 10 tahun,” katanya.

Menurut De Bruyne, dirinya hanya ingin dikenang lewat kontribusi dan persaingan yang dijalaninya bersama rekan-rekan setim di lapangan. De Bruyne merasa telah menjalankan tugasnya sebagai pemain dengan memberikan seluruh kemampuan yang dimiliki.

“Tentu saja, dalam kehidupan ada aturan, tetapi semua orang bermain mendekati batas. Saya bermain di dalam garis lapangan putih dan bersaing dengan pemain lain. Saya mendapatkan banyak pengalaman bersama tim dan para pemain. Itulah hal yang paling saya hargai,” tuturnya.

Pemain asal Belgia itu mengaku sudah memberikan kemampuan terbaiknya di lapangan. “Saya telah memberikan segalanya dan hal itu tidak akan berubah dalam pikiran saya. Saya tidak berpikir banyak orang akan mengubah pandangan mereka tentang saya sebagai pemain atau tentang bagaimana kami bermain,” kata De Bruyne.

Sang pemain juga menghargai berbagai pandangan terkait kasus yang menimpa Manchester City meski namanya ikut tercoreng. “Namun, setiap orang memiliki pendapatnya sendiri. Saya rasa sebagian orang mungkin merasa sedikit tercoreng, tetapi saya tidak bisa mengubah apa pun mengenai hal itu,” ujarnya.

Selain itu, kepulangan De Bruyne ke Manchester juga dibayangi spekulasi soal masa depannya di Napoli. Sejumlah laporan mengabarkan bintang asal Belgia itu mulai merasa tidak betah di Italia dan berpeluang angkat kaki pada bursa transfer Januari 2027. Hubungannya dengan pelatih Massimiliano Allegri dan beberapa rekan setimnya pun diisukan renggang.

Alih-alih menanggapi isu kepindahannya, De Bruyne justru meluapkan kekecewaan kepada media Italia yang terus menyoroti komentar istrinya terkait kehidupan di Napoli yang terbatas. “Sejujurnya, saya cukup kesal. Banyak kegaduhan muncul dan banyak reaksi negatif ditujukan kepada istri serta keluarga saya. Saya melihat foto-foto rumah saya. Menurut saya, itu tidak pantas,” kata De Bruyne.

Sementara itu, Massimiliano Allegri belum memberikan kepastian mengenai masa depan De Bruyne di Napoli. Sang pelatih mengatakan bahwa pembicaraan mengenai transfer belum menjadi prioritas karena tim masih harus menjalani sejumlah pertandingan.

Allegri menjelaskan bahwa Napoli kemungkinan akan mengevaluasi kebutuhan skuad ketika bursa transfer Januari dibuka. “Sejauh menyangkut Kevin, kami belum membicarakan hal itu karena saat ini kami masih disibukkan dengan seluruh pertandingan yang harus dijalani,” ujar Allegri.