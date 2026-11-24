JawaPos.com – Gelandang Bayern Munich, Jamal Musiala, dilaporkan kembali mengalami kejang saat menjalani sesi latihan pada Senin, sebagaimana informasi yang diterima kantor berita AFP melalui anak perusahaannya, SID.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (24/11), Insiden tersebut disebut sebagai kondisi kehilangan kesadaran atau perhatian secara singkat dan sementara, sehingga kembali menimbulkan perhatian terhadap kesehatan pemain berusia 23 tahun tersebut.

Peristiwa yang dialami Musiala menjadi insiden kedua sejak mengungkapkan bahwa dirinya memiliki gangguan neurologis yang dapat menyebabkan kejang sementara, tetapi masih dapat ditangani melalui pengobatan.

Sebelumnya, Musiala sempat dua kali pingsan di lapangan ketika menjalani pramusim sebelum akhirnya mengungkapkan kondisi neurologis yang dialaminya kepada publik.

Setelah kejadian tersebut, pemain tim nasional Jerman itu dilaporkan menyesuaikan pengobatannya untuk mengendalikan kondisi kesehatan sekaligus tetap melanjutkan karier profesionalnya.

Kabar mengenai insiden terbaru ini muncul ketika Bayern Munich tengah menghadapi kritik dari serikat pemain sepak bola FIFPRO terkait dugaan kampanye terkoordinasi untuk menekan Musiala agar menegosiasikan ulang kontraknya.

FIFPRO menegaskan bahwa Bayern Munich memiliki tanggung jawab untuk melindungi kondisi kesehatan Musiala dan meminta agar persoalan kontrak disampaikan secara pribadi kepada pemain beserta perwakilannya.

Kritik juga muncul setelah anggota dewan pengawas Bayern sekaligus mantan CEO klub, Karl-Heinz Rummenigge, menyampaikan kemungkinan penyesuaian gaji apabila Musiala tidak mampu kembali mencapai performa terbaiknya.