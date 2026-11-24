JawaPos.com – Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, memutuskan untuk menunda pembicaraan mengenai kontrak baru yang telah ditawarkan oleh manajemen klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (24/11), Pemain internasional Portugal tersebut menilai bahwa situasi klub saat ini belum memungkinkan untuk membahas masa depannya karena Manchester United tengah berupaya memperbaiki performa setelah mengalami periode sulit di Liga Primer Inggris.

Meski kontraknya akan berakhir pada penghujung musim, Fernandes menegaskan bahwa dirinya memahami tawaran perpanjangan kontrak tersebut sebagai bentuk keinginan klub untuk mempertahankannya.

Fernandes mengungkapkan bahwa belum ada proses negosiasi lanjutan terkait kesepakatan baru, sekaligus membantah anggapan bahwa dirinya meminta kenaikan gaji atau durasi kontrak yang lebih panjang.

Fernandes menegaskan bahwa selama beberapa musim terakhir dirinya telah memiliki sejumlah kesempatan untuk meninggalkan Manchester United, tetapi selalu memilih bertahan meskipun terdapat klub lain yang mampu menawarkan pendapatan lebih besar.

Pemain berusia 32 tahun tersebut juga menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai kontrak sebenarnya telah berlangsung sejak akhir musim lalu, tetapi kembali dikesampingkan pada awal musim ini karena mempertimbangkan kondisi klub.

Menurut Fernandes, saat ini bukan waktu yang tepat bagi dirinya maupun Manchester United untuk melanjutkan negosiasi kontrak karena prioritas utama klub adalah kembali meraih kemenangan.

Meskipun belum menunjukkan performa terbaiknya seperti musim sebelumnya, kapten Setan Merah tersebut masih berkontribusi dalam sembilan gol dari 14 pertandingan, dengan catatan enam gol dan tiga assist.