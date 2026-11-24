JawaPos.com – Real Madrid berhasil memperpanjang rentetan kemenangan menjadi sembilan pertandingan berturut-turut di seluruh kompetisi setelah menaklukkan Celta Vigo dengan skor 2-1 di Stadion Santiago Bernabéu.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (24/11), Kemenangan tersebut sekaligus menyamai catatan terbaik Los Blancos sejak 2022, ketika mereka mencatatkan sepuluh kemenangan beruntun di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti.

Hasil positif tersebut semakin menegaskan kebangkitan performa Real Madrid di bawah asuhan José Mourinho setelah sebelumnya menelan kekalahan dari Atlético Madrid pada 20 September.

Meski demikian, kemenangan atas Celta Vigo tidak diraih dengan mudah karena Real Madrid sempat tertinggal melalui gol Pablo Durán pada menit keenam setelah memanfaatkan umpan Williot Swedberg.

Kesempatan untuk menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti Kylian Mbappé pada menit ke-36 juga gagal dimanfaatkan setelah bola melambung di atas mistar gawang.

Real Madrid akhirnya bangkit pada babak kedua melalui gol Jude Bellingham pada menit ke-66 sebelum Carlos Espí memastikan kemenangan melalui gol pada menit ke-85 setelah memanfaatkan bola pantul hasil sundulan.

Tambahan tiga poin membuat Real Madrid mengoleksi 33 poin dan menyamai perolehan Barcelona di puncak klasemen sementara LaLiga, meskipun rivalnya tersebut masih memiliki satu pertandingan tunda.

Mourinho dinilai berhasil menjaga daya saing tim sekaligus menemukan solusi melalui pergantian pemain, termasuk keputusan memasukkan Vinícius Júnior, Endrick, dan Carlos Espí untuk meningkatkan daya serang.