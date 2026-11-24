JawaPos.com - Manchester City menjamu Napoli di pertandingan kelima Liga Champions. Kedua tim akan saling adu kekuatan di Etihad Stadium, Rabu (25/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Menjelang menghadapi Napoli, Manchester City sedang mengalami penurunan performa setelah empat laga di Liga Inggris tanpa kemenangan. Namun, hal tersebut tidak membuat khawatir Jeremy Doku.

"Saya rasa tidak ada waktu yang pasti, kami telah melakukannya dengan cukup baik. Bukan berarti karena kita memenangkan tujuh pertandingan, semuanya baik-baik saja, dan kalah beberapa pertandingan, semuanya buruk," kata Jeremy Doku yang dikutip laman resmi Manchester City, Selasa (24/11/2026).

“Saya akan mengatakan tidak ada tenggat waktu, tetapi kita bergerak ke arah yang benar. Setiap hari kita semakin mengenal satu sama lain, dan suatu saat nanti semuanya akan kembali berjalan lancar dan kita akan berada dalam alur yang sempurna," lanjut pemain timnas Belgia tersebut.

Di laga melawan Napoli, Doku akan menghadapi Kevin De Bruyne yang juga merupakan mantan rekan setimnya di Manchester City. Pemain 24 tahun tersebut memujinya sebagai pemain berkualitas dan merasa senang bisa bermain dengan Kevin de Bruyne.

"Kevin [De Bruyne], saya tidak perlu mengatakan betapa istimewanya dia sebagai pemain bahkan hingga hari ini. Saya pernah bermain dengannya di City, tetapi saya masih bermain dengannya di tim nasional. Selalu menyenangkan bermain dengannya, dia memiliki visi untuk orang lain dan kualitas yang dimilikinya luar biasa," pungkas Jeremy Doku.

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Napoli Manchester City menurunkan pemain andalannya. Melansir Sports Mole, Elliot Anderson akan mengatur tempo permainan bersama Enzo Fernandez di lini tengah. Sementara di lini depan, Eling Haaland menjadi ancaman bagi pertahanan Napoli bersama dengan kreativitas Jeremy Doku di sisi sayap.

Napoli juga turun dengan kekuatan penuhnya. Kevin De Bruyne dan Scott McTominay akan menjaga keseimbangan di lini tengah. Sementara Rasmus Hojlund akan menunjukkan ketajamannya.

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland