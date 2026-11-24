JawaPos.com - Pelatih Manchester City Enzo Maresca menyatakan timnya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah era kepemimpinan Pep Guardiola selama satu dekade.

Maresca menyebut perubahan itu proses membangun ulang tim menjelang pertandingan melawan Napoli pada Liga Champions di Stadion Etihad, Rabu (25/11).

"Situasi ini seperti memulai kembali setelah 10 tahun bersama pelatih yang sama, sosok yang sama, perkataan yang sama, dan metode yang sama," ujar pelatih asal Italia itu daam laman City pada Selasa.

Maresca menyatakan tidak mudah melakukan perubahan dan ia berharap timnya menemukan keseimbangan yang tepat dan lebih konsisten secepat mungkin.

Maresca sebelumnya adalah asisten Guardiola sebelum dipercaya menggantikan pelatih asal Spanyol tersebut. Namun, awal musim pertamanya sebagai pelatih kepala Manchester City tak berjalan mulus.

The Citizens hanya mengoleksi satu poin dari empat pertandingan terakhir Liga Inggris. Mereka dikalahkan Aston Villa, Brighton & Hove Albion, dan Nottingham Forest sebelum imbang 1-1 melawan Fulham.

Maresca juga menyampaikan perkembangan kondisi pemain menjelang pertandingan melawan Napoli. Ia memastikan Matheus Nunes sudah tersedia dan dapat dimainkan dalam laga tersebut.

Namun, Manchester City masih belum bisa diperkuat Antoine Semenyo yang masih menjalani pemulihan akibat cedera lutut dan diperkirakan menepi selama beberapa pekan ke depan.