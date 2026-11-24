JawaPos.com - Gelandang Liverpool Dominik Szoboszlai memberi pujian khusus kepada rekan setimnya, Florian Wirtz, setelah tampil impresif melawan Manchester United. Liverpool berhasil menang telak 4-0 atas Setan Merah pada Minggu (22/11) di Anfield.

Wirtz menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam pertandingan itu. Gelandang asal Jerman itu mencetak satu gol pada babak pertama dan memberikan asis untuk gol Victor Munoz setelah jeda. Sebelumnya, Dominik Szoboszlai lebih dulu membuka keunggulan tuan rumah lewat tendangan bebas.

Selain mencetak gol pada babak pertama, Wirtz turut menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Wirtz bahkan mencatatkan sepuluh peluang dari situasi permainan terbuka (open play) dalam pertandingan itu.

Angka itu menjadi rekor tertinggi bagi seorang pemain dalam satu laga Premier League selama 11 tahun terakhir. Sebelumnya, rekor serupa dicatatkan David Silva dengan 11 peluang ketika Manchester City menghadapi West Bromwich Albion pada Maret 2015.

Penampilan itu dinilai sebagai salah satu performa paling sempurna Wirtz sejak bergabung dengan Liverpool. Szoboszlai pun tidak ragu memberikan pujian kepada gelandang berusia 23 tahun itu. “Saya selalu tahu dia pemain bagus. Dia pemain kelas dunia. Saya senang bermain dengannya. Kami saling memahami dengan sangat baik,” kata Szoboszlai.

Menurut pemain tim nasional Hungaria itu, dirinya dan Wirtz memiliki karakter permainan yang serupa. “Menurut saya, kami adalah tipe pemain yang mirip dan memahami permainan dengan cara yang sama. Itulah yang membuat segalanya lebih mudah bagi kami,” ujarnya.

Szoboszlai juga menilai Wirtz sedang berada dalam tren positif. “Sekarang dia sedang menemukan performa terbaiknya, mencetak gol melawan Crystal Palace, bersama tim nasional, dan kembali mencetak gol hari ini. Jadi, kami membutuhkannya dan dia mengetahui hal itu. Dia akan bersinar lebih terang lagi,” tambah Szoboszlai.

Selain Wirtz, Szoboszlai juga memberikan pujian kepada pemain muda Liverpool, Rio Ngumoha. Pemain berusia 18 tahun itu turut mencuri perhatian setelah memberikan asis untuk gol Florian Wirtz sebelum mencetak golnya sendiri pada babak kedua.

Penampilan itu membuat Ngumoha mencatatkan rekor istimewa di skuad Liverpool. Ngumoha menjadi pemain termuda The Reds yang sanggup mencetak gol sekaligus asis dalam satu laga Liga Inggris sejak Michael Owen melakukannya pada Boxing Day, 26 Desember 1997.

Szoboszlai menilai pencapaian itu merupakan hasil dari kerja keras Ngumoha selama menjalani latihan. “Semua orang tahu betapa bagusnya dia. Dia menunjukkannya setiap pekan dalam pertandingan maupun setiap hari saat latihan. Jika tidak, mungkin dia tidak akan mendapatkan kesempatan,” kata Szoboszlai.

Meskipun demikian, Szoboszlai mengingatkan bahwa Ngumoha masih memiliki perjalanan panjang dalam karier profesionalnya. Dia berharap pemain muda itu tetap mau belajar dan mendengarkan masukan dari para pemain yang lebih berpengalaman.

“Kami berusaha membantunya, tetapi ini juga membutuhkan kerja sama dari kedua belah pihak. Dia masih muda, baru berusia 18 tahun, jadi perjalanannya masih panjang. Dia harus siap menghadapi segala hal, baik saat berada di atas maupun di bawah,” ujar Szoboszlai.