JawaPos.com - Al Nassr akan menjamu Al Sadd dalam lanjutan fase liga AFC Champions League (ACL) Elite 2026/2027 wilayah Barat. Cristiano Ronaldo Cs diunggulkan meraih kemenangan ketiga beruntun di kompetisi ini.

Al Nassr akan menjamu Al Sadd di Al-Awwal Park, Riyadh, Arab Saudi, Rabu (25/11/2026) pukul 01.15 dini hari WIB. Laga ini sangat krusial bagi kedua tim yang sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di papan klasemen wilayah Barat.

Al Nassr memulai kampanye musim ini dengan kekalahan telak 0-4 dari Al Ain. Namun, setelah itu, pasukan Ange Postecoglou berhasil bangkit dengan menyapu bersih kemenangan di dua laga terakhir ACL Elite 2026/2027.

Dua kemenangan beruntun tersebut membawa Al Nassr mengoleksi enam poin dari tiga laga. Saat ini, tim berjuluk Faris Najd itu menempati posisi ke-10 klasemen sementara ACL Elite 2026/2027 wilayah Barat.

Di liga domestik, Al Nassr juga bersaing ketat dalam perebutan gelar. Mereka mengumpulkan 28 poin dari 12 laga dan hanya tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen, Al Hilal.

Sayangnya, Al Nassr tidak memiliki modal bagus untuk menghadapi Al Sadd. Faris Najd menelan kekalahan 1-3 dari Al Ahli pada laga terakhir di Liga Pro Arab Saudi 2026/2027.

Di sisi lain, Al Sadd justru berada dalam situasi sulit. Klub asal Qatar tersebut belum menang dalam empat laga dan baru mengumpulkan dua poin sehingga terpuruk di peringkat ke-13 klasemen sementara ACL Elite.

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Tim asuhan Razvan Lucescu kalah 0-3 dari Esteghlal dan 0-2 dari Al Hilal pada dua laga awal. Setelah itu, mereka menahan imbang Al Qadsiah 1-1 dan Al Ahli 0-0.

Di kompetisi domestik, performa Al Sadd jauh lebih baik. Mereka berada di posisi kedua Liga Qatar dengan 21 poin dari 10 laga, tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Al Rayyan.

Al Sadd tidak memiliki rekor pertemuan yang bagus saat menghadapi Al Nassr. Dalam lima pertemuan terakhir, mereka hanya menang sekali atas klub raksasa Arab Saudi tersebut.

Prediksi Al Nassr vs Al Sadd Al Nassr lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan jika melihat kondisi kedua tim. Kualitas skuad, tren dua kemenangan beruntun, dan keuntungan bermain di kandang menjadi modal besar bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan.

Al Sadd belum menang di fase liga musim ini, tetapi mereka punya pemain berkualitas di lini serang seperti Roberto Firmino. Meski demikian, Al Nassr diperkirakan mampu meredam tekanan yang diberikan tim tamu.

Skuad Faris Najd diperkirakan mengamankan tiga poin dan naik di klasemen. Kemenangan itu juga akan menjaga peluang mereka lolos ke babak 16 besar.

Prediksi skor: Al Nassr 3-1 Al Sadd

Prediksi Susunan Pemain Al Nassr vs Al Sadd Al Nassr: Bento (PG); Nawaf Bu Washl, Inigo Martinez, Abdulelah Al Amri, Awad Aman; Sadio Mane, Samu Costa, Angelo; Kingsley Coman, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

Pelatih: Ange Postecoglou.

Al Sadd: Meshaal Barsham (PG); Al Yazidi, Alessio Romagnoli, Abdessamed Bounacer, Otavio; Guilherme, Mohamed Camara; Giovani, Roberto Firmino, Akram Afif; Abdurisag.