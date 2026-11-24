JawaPos.com - Kyoto Sanga akan menjamu Pohang Steelers dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Sanga Stadium by Kyocera, Selasa (24/11/2026) pukul 17.00 WIB, diprediksi menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk mengamankan tiga poin.

Kedua tim datang dengan modal yang cukup berbeda. Kyoto Sanga menunjukkan performa lebih stabil dalam beberapa pertandingan terakhir. Sementara itu, Pohang Steelers masih kesulitan menemukan konsistensi, terutama ketika menghadapi tekanan dari lawan.

Kyoto saat ini menempati peringkat keenam klasemen sementara Wilayah Timur dengan koleksi tujuh poin. Mereka memiliki selisih gol plus tiga dan masih berada dalam persaingan untuk memperbaiki posisi di fase liga.

Di sisi lain, Pohang Steelers berada di peringkat ke-15 dengan raihan satu poin. Catatan tersebut membuat wakil Korea Selatan itu membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang bersaing di kompetisi antarklub paling bergengsi di Asia tersebut.

Melihat posisi kedua tim, Kyoto memiliki keuntungan dari segi kepercayaan diri maupun hasil pertandingan belakangan ini.

Dalam lima pertandingan terakhir, Kyoto Sanga mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Mereka juga belum mengalami kekalahan dalam periode tersebut.

Salah satu kekuatan Kyoto terlihat dari organisasi pertahanan yang cukup solid. Mereka mampu mencatatkan tiga clean sheet dalam lima pertandingan terakhir, termasuk ketika menghadapi Cong An Ha Noi, Machida Zelvia, dan Fujieda MYFC.

Pada pertandingan terakhir di kompetisi Asia, Kyoto bermain imbang tanpa gol melawan Cong An Ha Noi. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa lini belakang mereka mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.

Selain itu, Kyoto juga berhasil mengalahkan Urawa Reds dengan skor 2-1 pada 21 November 2026. Kemenangan tersebut menjadi tambahan modal positif sebelum menghadapi Pohang.

Performa berbeda justru diperlihatkan Pohang Steelers. Mereka belum berhasil meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, dengan catatan empat hasil imbang dan satu kekalahan.

Meski demikian, Pohang tetap memiliki kemampuan untuk memberikan ancaman melalui lini serangnya. Mereka mampu mencetak delapan gol dalam lima pertandingan terakhir.

Hasil imbang 3-3 melawan Gamba Osaka menjadi salah satu gambaran bahwa Pohang masih memiliki potensi dalam urusan mencetak gol. Namun, persoalan utama mereka terletak pada sektor pertahanan.

Dalam periode yang sama, Pohang tercatat kebobolan 11 gol. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa lini belakang mereka masih belum cukup konsisten untuk mengamankan keunggulan.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian menjelang pertandingan melawan Kyoto. Apalagi, tuan rumah memiliki lini serang yang cukup produktif dan bisa memanfaatkan celah di pertahanan lawan.

Berdasarkan statistik kompetisi Asia yang tercantum, Kyoto memiliki rata-rata kebobolan 0,75 gol per pertandingan. Sementara itu, Pohang mencatatkan rata-rata kebobolan 2,75 gol per pertandingan.

Kyoto juga memiliki persentase kemenangan duel sebesar 54 persen dan mampu menciptakan rata-rata 2,75 peluang besar setiap pertandingan.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa Kyoto mempunyai modal untuk mengendalikan permainan, terutama jika mampu menguasai lini tengah dan menjaga intensitas serangan sejak awal.

Meski demikian, Pohang tidak bisa dianggap sebagai lawan yang mudah dikalahkan. Kemampuan mereka mencetak tiga gol ke gawang Gamba Osaka menunjukkan bahwa lini serang tim asal Korea Selatan tersebut tetap berbahaya.

Kyoto perlu mewaspadai situasi ketika kehilangan penguasaan bola. Jika memberikan terlalu banyak ruang kepada pemain depan Pohang, tuan rumah berpotensi mendapatkan tekanan.

Namun, dengan melihat konsistensi permainan, posisi klasemen, serta catatan pertahanan kedua tim, Kyoto Sanga masih lebih layak diunggulkan.

Dukungan suporter di Sanga Stadium by Kyocera juga bisa menjadi keuntungan tambahan bagi tuan rumah. Kyoto diperkirakan akan mencoba mengambil inisiatif serangan dan memanfaatkan kelemahan pertahanan Pohang.

Jika mampu mempertahankan performa seperti pertandingan sebelumnya, Kyoto berpeluang mengamankan kemenangan tanpa harus menghadapi tekanan berlebihan.

Pohang tetap memiliki kesempatan mencuri gol, tetapi mereka perlu memperbaiki koordinasi pertahanan jika ingin membawa pulang hasil positif dari Jepang.

Berdasarkan perbandingan performa kedua tim, Kyoto Sanga diprediksi mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.