JawaPos.com - Daejeon Citizen akan menghadapi Beijing Guoan dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026-2027. Pertandingan Wilayah Timur tersebut dijadwalkan berlangsung di Daejeon World Cup Stadium, Selasa (24/11/2026), pukul 17.00 WIB.

Kedua tim memiliki kepentingan berbeda dalam pertandingan ini. Daejeon Citizen membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisinya di klasemen, sedangkan Beijing Guoan berusaha mempertahankan peluang bersaing di papan atas.

Berdasarkan catatan klasemen sementara, Beijing Guoan mengoleksi tujuh poin dengan selisih gol nol. Sementara itu, Daejeon Citizen baru mengumpulkan empat poin dengan selisih gol minus dua.

Perbedaan perolehan poin tersebut membuat Beijing sedikit lebih diunggulkan. Namun, bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Daejeon.

Tuan rumah sedang berusaha keluar dari periode kurang meyakinkan di kompetisi Asia. Mereka menelan dua kekalahan beruntun tanpa mampu mencetak gol.

Daejeon lebih dahulu kalah 0-1 dari Vissel Kobe. Setelah itu, mereka kembali gagal meraih poin ketika menghadapi Kashiwa Reysol dengan skor 0-2.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah bagi Daejeon. Mereka perlu meningkatkan efektivitas serangan jika ingin mendapatkan hasil positif saat menjamu wakil China tersebut.

Meski begitu, Daejeon memiliki modal cukup baik dari kompetisi domestik. Mereka berhasil mengalahkan Incheon United dengan skor 2-0 dalam pertandingan terakhir yang tercatat.

Hasil tersebut diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain sebelum kembali tampil di kompetisi Asia.

Di sisi lain, Beijing Guoan datang dengan catatan produktivitas yang lebih menjanjikan. Mereka mampu mencetak 12 gol dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Beijing mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam periode tersebut. Salah satu hasil yang cukup mencolok adalah kemenangan 4-3 atas Henan Jianye.

Namun, produktivitas lini depan Beijing belum sepenuhnya diimbangi dengan pertahanan yang solid. Mereka sempat mengalami kekalahan telak 4-7 ketika menghadapi Port FC.

Dalam lima pertandingan terakhir, Beijing juga tercatat kebobolan 12 gol. Statistik tersebut menunjukkan bahwa lini belakang mereka masih memiliki sejumlah kelemahan.

Situasi ini bisa dimanfaatkan Daejeon untuk menciptakan peluang, terutama jika mampu memaksimalkan dukungan suporter di kandang sendiri.

Dari catatan lima pertandingan terakhir, Daejeon Citizen meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka mencetak enam gol serta hanya kebobolan empat gol.

Sementara itu, Beijing Guoan memiliki catatan lebih produktif, tetapi juga lebih rentan di sektor pertahanan.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup terbuka. Beijing memiliki kemampuan menyerang yang bisa merepotkan tuan rumah, sedangkan Daejeon berpeluang memanfaatkan celah di lini belakang lawan.

Keuntungan bermain di kandang membuat Daejeon berpotensi memberikan perlawanan sengit. Namun, Beijing tetap memiliki modal untuk mencuri poin dari pertandingan ini. Jika melihat performa kedua tim, hasil imbang menjadi salah satu kemungkinan yang cukup masuk akal.