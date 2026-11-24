JawaPos.com - Newcastle Jets akan menghadapi Kashiwa Reysol dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027. Pertandingan yang berlangsung di Polytec Stadium, Selasa (24/11/2026) kick off pukul 14.45 WIB, ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki hasil setelah sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan terakhir.

Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, Newcastle Jets menghadapi tantangan cukup berat. Performa mereka di kompetisi Asia musim ini belum menunjukkan perkembangan positif. Dari empat pertandingan yang sudah dijalani di Wilayah Timur, klub asal Australia tersebut belum berhasil mendapatkan satu poin pun.

Newcastle Jets saat ini menempati posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi nol poin. Mereka baru mencetak enam gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 19 kali. Catatan tersebut memperlihatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam memperbaiki lini pertahanan.

Pada pertandingan terakhir, Newcastle Jets kalah 1-2 dari Perth Glory dalam kompetisi A-League. Hasil tersebut cukup mengecewakan karena mereka sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan.

Newcastle mencatatkan penguasaan bola hingga 72 persen dan melepaskan enam tembakan tepat sasaran. Namun, dominasi tersebut tidak cukup untuk membawa mereka mendapatkan hasil positif. Nikolaos Vergos menjadi satu-satunya pemain Newcastle yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor.

Situasi berbeda dialami Kashiwa Reysol. Wakil Jepang tersebut memiliki modal yang lebih baik menjelang pertandingan ini. Mereka berada di posisi keempat klasemen Wilayah Timur dengan tujuh poin dari empat pertandingan.

Kashiwa mengumpulkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Produktivitas mereka juga cukup baik dengan torehan delapan gol dan hanya tiga kali kebobolan.

Meski demikian, Kashiwa Reysol juga datang dengan hasil kurang memuaskan. Mereka baru saja kalah 0-1 dari JEF United dalam lanjutan kompetisi J1 League.

Dalam pertandingan tersebut, Kashiwa sebenarnya mampu menguasai bola hingga 67 persen dan menghasilkan tujuh tembakan ke arah gawang. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka gagal mencetak gol.

Jika melihat perjalanan kedua tim di AFC Champions League Elite, Kashiwa Reysol memiliki catatan yang lebih meyakinkan. Pada pertandingan sebelumnya, mereka berhasil mengalahkan Daejeon Hana Citizen dengan skor 2-0.

Sebaliknya, Newcastle Jets harus mengakui keunggulan Shanghai Port setelah kalah 2-4 ketika bermain di kandang sendiri. Hasil itu kembali memperlihatkan rapuhnya pertahanan Newcastle saat menghadapi lawan dengan kualitas serangan yang baik.

Pertandingan mendatang diperkirakan berjalan cukup menarik. Newcastle Jets tentu ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengakhiri catatan buruk mereka. Namun, Kashiwa Reysol memiliki modal lebih kuat dari segi konsistensi, produktivitas gol, dan pertahanan.

Newcastle masih berpeluang memberikan perlawanan, terutama jika mampu memperbaiki koordinasi lini belakang dan memaksimalkan peluang. Akan tetapi, Kashiwa Reysol tetap lebih diunggulkan untuk membawa pulang kemenangan.

Berdasarkan performa kedua tim di empat pertandingan sebelumnya, Kashiwa Reysol diprediksi mampu mengatasi perlawanan tuan rumah.