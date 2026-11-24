JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) akan menggelar rapat Komite Teknis untuk membahas penunjukan pelatih baru Timnas Malaysia pada Selasa (24/11/2026). Rumor soal Bojan Hodak menjadi juru taktik baru skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- pun kian santer.

Hodak digadang-gadang menjadi kandidat terkuat sebagai pelatih baru Timnas Malaysia. Meski demikian, belum dipastikan apakah FAM akan mengambil keputusan atau mengumumkan sesuatu setelah rapat bersama Komite Teknis terkait pelatih baru pada hari ini.

Media Malaysia, Times Sport, sempat menghubungi Hodak terkait rumor yang mengaitkannya dengan posisi pelatih Timnas Malaysia. Akan tetapi, eks pelatih Persib Bandung tersebut memilih enggan berkomentar.

Beckham Putra Kirim Doa Terbaik untuk Bojan Hodak

Spekulasi Hodak menjadi pelatih anyar Timnas Malaysia menguat dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pemain Persib bahkan telah buka suara mengenai rumor tersebut.

Salah satunya adalah gelandang Persib, Beckham Putra. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu menyampaikan doa terbaik untuk mantan pelatihnya.

“Di mana pun dia berada, harapan saya semoga dia sukses, apa pun itu, dan semoga selalu sehat,” kata Beckham, dikutip dari New Straits Times, Selasa (24/11).

Pernyataan Beckham tersebut seolah memperkuat rumor Hodak ke Timnas Malaysia. Dengan demikian, juru taktik asal Kroasia itu tidak lagi menjadi bagian dari Persib.

Seperti diketahui, Hodak saat ini mengemban tugas sebagai penasihat teknis Persib setelah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Keputusan itu dibuat setelah dirinya berhasil membawa Pangeran Biru juara Liga Indonesia tiga kali beruntun.

Bojan Hodak Bukan Sosok Asing di Sepak Bola Malaysia

Bojan Hodak bukan sosok asing di sepak bola Malaysia. Pelatih berkepala plontos itu pernah menjadi pelatih kepala Timnas Malaysia U-19 pada 2017 hingga 2019.

Di bawah arahannya, skuad muda Harimau Malaya itu meraih gelar juara Piala AFF U-19 pertama mereka pada 2018 di Indonesia, setelah menjadi runner-up setahun sebelumnya. Sejumlah pemain yang berkembang pada periode itu kini sudah masuk ke skuad senior.

Hodak juga memiliki rekam jejak panjang di level klub di Malaysia. Ia pernah membawa Kelantan meraih treble pada 2012 dengan merebut gelar juara Liga Super, Piala FA, dan Piala Malaysia.

Setelah itu, Hodak mengantar Johor Darul Ta’zim (JDT) meraih gelar Liga Super pertama mereka pada 2014. Setahun berselang, ia menambah koleksi trofi JDT lewat Charity Shield 2015.