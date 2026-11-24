JawaPos.com — Prediksi skor Charlton Athletic vs Lincoln City mengarah pada hasil imbang 1-1 dalam lanjutan Championship Inggris 2026/2027 di Stadion The Valley, Rabu (25/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Kedua tim sedang mengalami periode sulit dan membutuhkan tambahan poin untuk menjauh dari ancaman degradasi, sehingga pertandingan diperkirakan berlangsung ketat sejak menit pertama.

Charlton Athletic memasuki pertandingan dengan posisi ke-19 klasemen sementara Championship.

Sementara itu, Lincoln City berada tepat di bawahnya, yakni peringkat ke-20, sehingga pertemuan ini menjadi pertarungan penting bagi dua tim papan bawah. Performa kedua kesebelasan juga belum menunjukkan perkembangan menggembirakan dalam beberapa pekan terakhir.

Charlton Athletic hanya meraih satu kemenangan dari 13 pertandingan liga, sedangkan Lincoln City menelan empat kekalahan beruntun. Kondisi tersebut membuat pertandingan di The Valley memiliki tekanan tersendiri bagi kedua pelatih.

Kemenangan bukan sekadar menghasilkan tiga poin, melainkan juga menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain.

Mengapa Charlton Athletic Sulit Keluar dari Tren Negatif?

Charlton Athletic sedang menghadapi persoalan konsistensi setelah hanya memenangkan satu dari 13 pertandingan terakhir Championship.

Rentetan hasil buruk tersebut membuat pasukan Nathan Jones tertahan di posisi ke-19 dengan keunggulan enam poin atas zona degradasi.

Satu-satunya kemenangan dalam periode tersebut terjadi ketika Charlton Athletic secara mengejutkan mengalahkan Sheffield United dengan skor 2-1.

Millenic Alli dan Matty Godden menjadi pencetak gol yang mengantarkan The Addicks meraih kemenangan pertama sejak Agustus.

Hasil positif tersebut sempat menghadirkan harapan kebangkitan sebelum jeda internasional. Sayangnya, Charlton Athletic gagal mempertahankan momentum ketika kembali menjalani pertandingan kompetitif pada akhir pekan.

Menghadapi Wolverhampton Wanderers, Sabtu (21/11/2026), Charlton Athletic kembali menelan kekalahan dengan skor 1-2. Hasil tersebut memperpanjang persoalan konsistensi yang terus membayangi perjalanan tim sepanjang musim.

Nathan Jones tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap penampilan anak asuhnya seusai pertandingan tersebut. Pelatih Charlton Athletic itu mengaku "really disappointed" atau sangat kecewa dan menegaskan timnya "need to demonstrate more quality" dalam permainan.

Pernyataan tersebut menunjukkan tuntutan peningkatan kualitas permainan, terutama ketika membangun serangan dan menyelesaikan peluang. Charlton Athletic membutuhkan respons cepat agar tekanan dari persaingan papan bawah tidak semakin besar.

Bisakah Lincoln City Mengakhiri Empat Kekalahan Beruntun?

Lincoln City datang ke markas Charlton Athletic dengan membawa catatan empat kekalahan beruntun di Championship.

Tim berjuluk The Imps baru mengumpulkan 15 poin dari 16 pertandingan dan berada empat angka di atas zona degradasi.

Perjalanan Lincoln City setelah naik ke Championship memang belum berjalan sesuai harapan.

Mereka masih kesulitan menghadapi intensitas persaingan, terutama ketika harus mempertahankan keunggulan atau menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.

Pada laga terakhir melawan Wrexham, Sabtu (21/11/2026), Lincoln City kembali mengalami kekalahan menyakitkan dengan skor 0-1.

Gol penentu George Thomason tercipta setelah Daniel Oyegoke kehilangan penguasaan bola pada fase akhir pertandingan.

Kesalahan individual tersebut menjadi gambaran persoalan yang perlu segera diperbaiki Lincoln City. Konsentrasi pemain dalam situasi krusial akan sangat menentukan peluang mereka mencuri poin dari The Valley.

Menariknya, performa tandang Lincoln City secara keseluruhan justru lebih baik dibandingkan penampilan mereka di kandang.

Dari delapan pertandingan tandang, mereka mampu mengumpulkan 10 poin, sedangkan delapan laga kandang hanya menghasilkan lima angka.

Lincoln City juga memiliki catatan kandang terburuk di Championship dengan jumlah kebobolan paling banyak dibandingkan peserta lainnya. Namun, empat kekalahan tandang terakhir menunjukkan keunggulan performa di luar kandang tersebut mulai kehilangan pengaruh.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain?

Charlton Athletic berpeluang memberikan kesempatan bermain sejak menit pertama kepada Matty Godden setelah tampil produktif sebagai pemain pengganti.

Penyerang tersebut berhasil mencetak gol ketika masuk dari bangku cadangan dalam dua pertandingan terakhir.

Ketajaman Godden menjadi salah satu harapan Charlton Athletic untuk memperbaiki efektivitas penyelesaian akhir.

Nathan Jones diperkirakan tetap mengandalkan Tyrese Campbell dan Millenic Alli untuk memberikan dukungan serangan dari kedua sisi lapangan.

Di lini tengah, Conor Coventry, Joe Rankin-Costello, dan Alan Mwamba berpeluang kembali menjadi pilihan utama.

Ketiganya diharapkan membantu Charlton Athletic menguasai permainan sekaligus membatasi ruang serangan balik Lincoln City.

Sementara itu, Lincoln City mendapatkan kabar positif dengan kemungkinan kembalinya Conor McGrandles setelah menjalani hukuman skorsing.

Kehadirannya berpotensi memperkuat lini tengah dan menggantikan posisi Daniel Oyegoke dalam susunan pemain.

Rob Street diperkirakan tetap menjadi ujung tombak serangan Lincoln City dengan dukungan Ethan Wheatley dan Adam Reach.

Kombinasi tersebut diharapkan mampu menciptakan peluang sekaligus memberikan tekanan kepada pertahanan tuan rumah.

Prediksi susunan pemain Charlton Athletic (4-3-3): Mannion; McNamara, Bindon, Koumetio, Bell; Coventry, Rankin-Costello, Mwamba; Campbell, Godden, Alli.

Nathan Jones diperkirakan mempertahankan sebagian besar kerangka tim sambil meningkatkan ketajaman lini depan.

Prediksi susunan pemain Lincoln City (4-2-3-1): Wickens; Coubis, Elerewe, Bradley, Elder; McGrandles, Bayliss; Wheatley, House, Reach; Street.

Tim asuhan Chris Cohen dan Tom Shaw diperkirakan mengandalkan keseimbangan lini tengah untuk meredam tekanan Charlton Athletic.

Prediksi Skor Charlton Athletic vs Lincoln City, Siapa Lebih Diunggulkan?

Pertandingan Charlton Athletic melawan Lincoln City diperkirakan berlangsung seimbang karena kedua tim sama-sama mengalami penurunan performa.

Keuntungan bermain di The Valley menjadi modal tuan rumah, tetapi catatan pertemuan tidak sepenuhnya mendukung mereka.

Charlton Athletic tercatat hanya sekali mengalahkan Lincoln City dalam delapan pertemuan terakhir.

Statistik tersebut memperlihatkan Lincoln City tetap berpotensi memberikan perlawanan meskipun sedang mengalami empat kekalahan beruntun.

Charlton Athletic memiliki peluang mencetak gol melalui Matty Godden yang sedang menunjukkan ketajaman.

Sebaliknya, Lincoln City dapat memanfaatkan celah pertahanan tuan rumah melalui pergerakan Rob Street dan dukungan pemain sayap.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, catatan pertemuan, dan kondisi kedua kesebelasan, hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup masuk akal.

Kedua tim diperkirakan harus puas berbagi satu poin dalam persaingan menjauhi zona degradasi.