JawaPos.com - Kabar membanggakan datang dari sepak bola Indonesia. Bek Timnas Indonesia, Kevin Diks, masuk dalam daftar nominasi Pemain Terbaik Asia atau Ballon d’Or Asia 2026.

Dikutip dari Instagram @seasiagoal, media Tiongkok, Sports Weeklu, merilis daftar 30 pemain yang bersaing dalam perebutan gelar bergensi Ballon d’Or Asia 2026. Diks menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut.

Pemain Borussia Monchengladbach itu akan bersaing dengan sejumlah nama besar sepak bola Asia. Mulai dari Son Heung-min, Daichi Kamada, Lee Kang-in, Mehdi Taremi, Abdukodir Khusanov, hingga Ayase Ueda.

Kehadiran Diks dalam daftar itu menjadi catatan tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Terlebih, bek berusia 30 tahun tersebut harus bersaing dengan pemain-pemain yang memiliki pengalaman tampil di kompetisi elite Eropa.

Diks menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut, meski sebenarnya banyak pemain Tanah Air yang juga berkarier di Eropa. Salah satunya adalah Calvin Verdonk.

Bersama LOSC Lille, Verdonk bahkan sukses mencatatkan sejarah. Ia menjadi pemain Asia Tenggara yang menjalani debut sekaligus meraih poin di Liga Champions.

Jika melihat pencapaian klub pada musim lalu, Verdonk memiliki catatan yang cukup baik bersama Lille dengan finis peringkat ketiga musim lalu. Lain cerita dengan Borussia Monchengladbach yang diperkuat Diks menempati posisi ke-12 di Liga Jerman.

Namun, nama Verdonk justru tidak masuk dalam daftar nominasi. Kemungkinan besar, alasannya adalah menit bermain.

Diks memiliki catatan lebih banyak dibandingkan Verdonk bersama klub masing-masing. Hal tersebut menjadi salah satu aspek yang membedakan perjalanan kedua pemain di kompetisi Eropa.

Keduanya juga sama-sama memiliki kontribusi untuk Timnas Indonesia. Diks dan Verdonk menjadi bagian dari skuad Garuda yang berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Selain Diks, Asia Tenggara mengirimkan dua wakil lain dalam daftar 30 nominasi tersebut. Mereka adalah Nicholas Mickelson dari Thailand dan Nguyen Xuan Son yang mewakili Vietnam.

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Sementara itu, persaingan tahun ini juga menghadirkan sosok yang sudah sangat akrab dengan penghargaan tersebut, yakni Son Heung-min. Kapten Timnas Korea Selatan itu tercatat telah mengoleksi 10 gelar sejak penghargaan yang digelar Sports Weekly pertama kali bergulir pada 2013.