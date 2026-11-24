JawaPos.com - Kiper Real Madrid Thibaut Courtois menilai peluang penjaga gawang untuk kembali memenangkan penghargaan Ballon d'Or sangat kecil.

Itu karena posisi tersebut masih sulit mendapatkan pengakuan yang sama dengan pemain non kiper.

"Manuel Neuer pernah hampir meraih penghargaan itu pada 2014 dan finis di posisi ketiga. Saya pikir pada 2022, saya juga berharap bisa mendapatkan peringkat lebih tinggi. Karim Benzema memang pantas memenangkannya, tetapi saya merasa seharusnya bisa berada di posisi yang lebih baik," ujar Courtois dalam laman Real pada Selasa.

Kiper asal Belgia itu merujuk pengalamannya ketika finis di posisi ketujuh dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2022. Padahal, pada tahun yang sama, Courtois meraih penghargaan Yashin Trophy sebagai kiper terbaik dunia.

Sepanjang sejarah 70 tahun Ballon d'Or, hanya satu penjaga gawang yang pernah memenangkan penghargaan utama itu, yakni legenda Uni Soviet, Lev Yashin.

Ia meraih penghargaan itu pada 1963 dan hingga kini belum ada kiper lain yang mampu mengulang pencapaiannya.

Selain Yashin, hanya lima penjaga gawang yang pernah menembus tiga besar pemungutan suara Ballon d'Or. Manuel Neuer menjadi yang terakhir melakukannya pada 2014, setelah Gianluigi Buffon, Dino Zoff, Ivo Viktor, dan Oliver Kahn.

Courtois memahami bahwa penghargaan khusus bagi penjaga gawang seperti Yashin Trophy membuat peluang memenangkan Ballon d'Or semakin sulit. Menurutnya, perhatian publik sering kali lebih tertuju kepada pemain yang mencetak gol ketimbang aksi penyelamatan seorang kiper.

"Kami mungkin tampil luar biasa sepanjang pertandingan, tetapi kemudian Kylian Mbappe mencetak gol pada menit terakhir dan hanya itu yang diingat orang," katanya.

Kiper berusia 34 tahun itu menegaskan posisi penjaga gawang bernilai penting bagi sebuah tim, bahkan sering menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di klubnya.

Tapi Courtois tidak menutup kemungkinan penjaga gawang kembali memenangkan Ballon d'Or, dengan syarat kiper itu benar-benar istimewa sehingga bisa mengalahkan para pemain di posisi lain.

"Anda harus memenangkan segalanya, tetapi pada saat yang sama ada lima atau enam pemain lain yang juga tampil bagus," ujar Courtois.

Ia lalu menyinggung persaingan internal di Real Madrid yang diperkuat pemain-pemain berkualitas tinggi seperti Vinicius Junior, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Arda Guler, dan Yan Diomande.

"Ketika saya berada dalam satu tim bersama Vinicius Jr, Jude Bellingham, Kylian, Arda Guler, dan Yan Diomande, bagaimana saya bisa terpilih?" tuturnya.

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