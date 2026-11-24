JawaPos.com — Bhayangkara FC diprediksi mampu mengalahkan Semen Padang FC dengan skor 2-1 pada pertandingan kedua Grup B I League Cup 2026/2027 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (24/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Keunggulan bermain di kandang, tren positif, serta kedalaman skuad menjadi modal penting The Guardians untuk mempertahankan posisi puncak klasemen.

Pertandingan ini menghadirkan duel menarik antara dua pelatih berpengalaman, Oscar Bruzon dan Stefano Cugurra.

Bhayangkara FC berambisi mengamankan kemenangan kedua, sedangkan Semen Padang FC berusaha mengawali perjalanan di turnamen dengan hasil positif.

Mengapa Bhayangkara FC Lebih Diunggulkan?

Bhayangkara FC memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan PSS Pekanbaru 3-1 pada laga pembuka Grup B.

Kemenangan di Stadion Kaharudin Nasution, 4 November lalu, membawa tim asuhan Oscar Bruzon memuncaki klasemen sementara dengan tiga poin.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan The Guardians dalam menghadapi tekanan ketika bermain di luar kandang.

Kini, kesempatan tampil di Stadion Sumpah Pemuda menjadi keuntungan tambahan untuk melanjutkan tren kemenangan.

Performa Bhayangkara FC di Super League 2026/2027 juga menunjukkan perkembangan menjanjikan.

Kemenangan atas Persijap Jepara pada pertandingan terakhir membawa mereka naik ke peringkat ketujuh klasemen sementara dengan koleksi 15 poin.

Menariknya, Bhayangkara FC baru menelan satu kekalahan dalam 10 pertandingan liga musim ini.

Catatan tersebut memperlihatkan konsistensi permainan sekaligus kemampuan mereka menjaga daya saing menghadapi berbagai karakter lawan.

Oscar Bruzon diperkirakan tetap mempertahankan kerangka utama tim meskipun rotasi pemain berpeluang dilakukan.

Nama-nama seperti Nehar Sadiki, Jefferson Brenes, dan Milan Ristovski masih menjadi pilihan penting untuk menjaga keseimbangan permainan.

Kehadiran Moussa Sidibe dan Matias Ocampo juga memberikan alternatif bagi Bhayangkara FC dalam membangun serangan.

Dengan komposisi tersebut, tuan rumah memiliki sejumlah pilihan untuk membongkar pertahanan Semen Padang FC.

Bisakah Semen Padang FC Menghentikan Tren Positif Tuan Rumah?

Semen Padang FC menghadapi tantangan berat karena harus menjalani pertandingan pertamanya di I League Cup 2026/2027 melawan pemuncak Grup B.

Situasi semakin menantang mengingat Kabau Sirah belum menunjukkan performa konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir di Championship.

Tim asuhan Stefano Cugurra baru saja mengalami kekalahan dari PSIS Semarang pada pertandingan liga terakhir. Sebelumnya, mereka juga gagal meraih kemenangan setelah ditahan Adhyaksa Bekasi dengan skor 1-1.

Dua hasil kurang memuaskan tersebut membuat Semen Padang FC tertahan di posisi kelima klasemen Grup A Championship.

Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Stefano Cugurra untuk meningkatkan efektivitas serangan sekaligus memperbaiki organisasi pertahanan.

Meski demikian, Semen Padang FC tetap mempunyai peluang memberikan perlawanan kepada Bhayangkara FC.

Status sebagai tim Championship justru dapat menjadi motivasi tambahan untuk membuktikan kemampuan menghadapi klub dari kasta tertinggi.

Stefano Cugurra dikenal sebagai pelatih berpengalaman yang memahami karakter kompetisi sepak bola Indonesia.

Pelatih asal Brasil tersebut pernah membawa Persija Jakarta menjuarai Liga 1 2018 serta mengantarkan Bali United meraih gelar pada musim 2019 dan 2021/2022.

Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi pelatih yang akrab disapa Teco dalam menyusun strategi menghadapi The Guardians.

Sejak ditunjuk menggantikan Nil Maizar pada Oktober lalu, Teco memiliki tantangan untuk mengembalikan konsistensi permainan Kabau Sirah.

Bagaimana Duel Taktik Oscar Bruzon dan Stefano Cugurra?

Pertarungan taktik diperkirakan menjadi faktor penentu pertandingan Bhayangkara FC melawan Semen Padang FC.

Oscar Bruzon berpeluang menggunakan formasi 5-3-2, sedangkan Stefano Cugurra diprediksi mengandalkan skema 4-3-3 untuk memberikan tekanan kepada tuan rumah.

Dalam skema tersebut, Bhayangkara FC dapat mengandalkan kekuatan lini tengah untuk mengendalikan tempo pertandingan.

Jefferson Brenes dan Wahyu Subo Seto berpotensi memainkan peran penting dalam menjaga distribusi bola serta membantu transisi menyerang.

Sementara itu, Milan Ristovski diperkirakan menjadi salah satu ancaman utama bagi pertahanan Semen Padang FC.

Pergerakannya di lini depan dapat membuka ruang bagi Ryan Kurnia untuk menciptakan peluang melalui kombinasi serangan cepat.

Di kubu Semen Padang FC, Muhammad Hargianto dan Savio Roberto memiliki tugas penting menjaga keseimbangan lini tengah.

Keduanya perlu membatasi ruang gerak pemain Bhayangkara FC agar tim tamu tidak terus-menerus berada dalam tekanan.

Semen Padang FC juga berpotensi mengandalkan kecepatan pemain sayap untuk melancarkan serangan balik.

Namun, efektivitas strategi tersebut sangat bergantung pada kemampuan lini pertahanan menghadapi tekanan sejak menit awal.

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Semen Padang FC

Bhayangkara FC memiliki peluang lebih besar memenangkan pertandingan berkat performa konsisten dan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Kemenangan 3-1 atas PSS Pekanbaru menjadi bukti awal kemampuan The Guardians bersaing dalam perebutan tiket babak 12 besar.

Meski demikian, Semen Padang FC bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata karena memiliki pelatih dengan pengalaman meraih tiga gelar Liga 1. Stefano Cugurra berpeluang menyiapkan pendekatan lebih pragmatis dengan memperkuat pertahanan sebelum memanfaatkan kesempatan melalui serangan balik.

Bhayangkara FC diperkirakan mengambil inisiatif serangan sejak awal untuk mencari gol pembuka. Sebaliknya, Semen Padang FC kemungkinan memilih bermain lebih disiplin sambil menunggu kesalahan tuan rumah. Apabila mampu memaksimalkan peluang dan menjaga konsentrasi pertahanan, The Guardians berpeluang mengamankan tiga poin penting.

Namun, Semen Padang FC tetap memiliki kesempatan mencetak gol apabila berhasil mengeksploitasi ruang ketika tuan rumah terlalu agresif menyerang.

Prakiraan Susunan Pemain

Bhayangkara FC (5-3-2): Awan Setho (GK); Frengky Missa, Nehar Sadiki, Ferre Murari, Muhammad Ferarri, Made Andhika; Wahyu Subo Seto, Yano Putra, Jefferson Brenes; Ryan Kurnia, Milan Ristovski.

Pelatih: Oscar Bruzon (Spanyol).

Semen Padang FC (4-3-3): Mulyadi Rani (GK); Rezaldi Hehanussa, Igor Cukovic, Nurdiansyah, Novri Setiawan; Savio Roberto, Muhammad Hargianto, Ari Maring; Rahmat, Junior, Zulkifli Lukmansyah.

Pelatih: Stefano Cugurra (Brasil).