JawaPos.com — Prediksi skor Al-Nassr vs Al-Sadd mengarah pada kemenangan tuan rumah 3-1 dalam pertandingan AFC Champions League Elite Wilayah Barat di Al-Awwal Park, Rabu (25/11/2026) pukul 01.15 WIB.

Cristiano Ronaldo menjadi tumpuan Al-Nassr untuk kembali meraih tiga poin sekaligus memperbaiki posisi mereka di klasemen setelah kekalahan dari Al-Ahli.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kondisi berbeda sepanjang fase liga kompetisi antarklub Asia tersebut.

Al-Nassr menempati peringkat ketujuh dengan enam poin dari tiga pertandingan, sedangkan Al-Sadd terpuruk di posisi ke-15 dengan dua poin dari empat laga.

Al-Nassr memiliki keuntungan bermain di kandang sekaligus momentum positif setelah memenangkan dua pertandingan terakhir mereka di kompetisi Asia.

Namun, Al-Sadd datang membawa catatan pertemuan yang patut diwaspadai, terutama setelah mengalahkan klub Arab Saudi tersebut pada perjumpaan terakhir.

Bagaimana Kondisi Al-Nassr Menjelang Menghadapi Al-Sadd?

Al-Nassr berusaha melanjutkan kebangkitan di AFC Champions League Elite setelah mengawali kompetisi dengan kekalahan telak 0-4 dari Al-Ain.

Tim asuhan Ange Postecoglou kemudian menunjukkan respons mengesankan melalui dua kemenangan beruntun yang memperlihatkan peningkatan produktivitas lini serang.

Kemenangan pertama diperoleh ketika Al-Nassr menundukkan wakil Uzbekistan, Neftchi Fergana, dengan skor 3-1. Mereka kemudian tampil semakin agresif saat menghancurkan Pakhtakor 6-2 dalam pertandingan berikutnya.

Dua kemenangan tersebut menghasilkan sembilan gol sekaligus mengangkat Al-Nassr ke posisi ketujuh klasemen Wilayah Barat.

Catatan itu memperlihatkan potensi serangan tim Postecoglou, meskipun konsistensi pertahanan masih membutuhkan perhatian menjelang pertandingan menghadapi Al-Sadd.

Di kompetisi domestik, Al-Nassr juga masih terlibat persaingan ketat memperebutkan gelar Saudi Pro League musim ini. Mereka mengumpulkan 28 poin dari 12 pertandingan dan hanya tertinggal dua angka dari pemuncak klasemen, Al-Hilal.

Sayangnya, momentum kemenangan Al-Nassr terhenti setelah mereka dikalahkan Al-Ahli dengan skor 1-3 pada pertandingan terakhir.

Cristiano Ronaldo sempat membuka keunggulan sekaligus mencetak gol ke-986 sepanjang kariernya, tetapi kegagalan mengeksekusi penalti turut mewarnai pertandingan tersebut.

Kekalahan itu menjadi tantangan tersendiri bagi Postecoglou untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemainnya sebelum kembali bertanding di Asia.

Bermain di Al-Awwal Park memberikan kesempatan ideal bagi Al-Nassr untuk menunjukkan respons positif dan mempertahankan peluang bersaing di papan atas.

Mengapa Al-Sadd Masih Kesulitan di AFC Champions League Elite?

Al-Sadd menghadapi tekanan besar karena belum meraih satu kemenangan pun dari empat pertandingan pembuka AFC Champions League Elite musim ini.

Klub Qatar tersebut baru mengumpulkan dua poin setelah menelan dua kekalahan dan mencatat dua hasil imbang.

Perjalanan mereka dimulai dengan kekalahan 0-3 dari Esteghlal FC sebelum kembali menyerah 0-2 ketika menghadapi Al-Hilal.

Dua hasil tersebut memperlihatkan kesulitan Al-Sadd menghadapi lawan dengan organisasi permainan dan kualitas individu yang lebih baik.

Tim asuhan Razvan Lucescu kemudian berhasil menghentikan rentetan kekalahan melalui hasil imbang 1-1 menghadapi Al-Qadsiah.

Namun, upaya meraih kemenangan perdana kembali tertunda setelah mereka bermain tanpa gol melawan Al-Ahli pada pertandingan berikutnya.

Situasinya berbeda ketika Al-Sadd berlaga di kompetisi domestik karena mereka masih menjadi salah satu penantang utama gelar Liga Qatar.

Al-Sadd menempati posisi kedua dengan 21 poin dari 10 pertandingan, hanya terpaut tiga angka dari pemimpin klasemen Al-Rayyan.

Perbedaan performa domestik dan Asia menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan Lucescu sebelum menghadapi Al-Nassr.

Terlebih, lawan mereka memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang mampu menentukan pertandingan melalui satu peluang berbahaya.

Meski demikian, Al-Sadd mempunyai modal psikologis setelah memenangkan pertemuan terakhir melawan Al-Nassr dengan skor 2-1 pada Desember 2024.

Kemenangan tersebut menjadi satu-satunya keberhasilan Al-Sadd dalam lima pertemuan terakhir kedua klub.

Bagaimana Kabar Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, dan Roberto Firmino?

Al-Nassr diperkirakan kembali mengandalkan Cristiano Ronaldo sebagai ujung tombak serangan ketika menjamu Al-Sadd di Al-Awwal Park.

Penyerang Portugal tersebut berpeluang menambah koleksi 986 gol sepanjang kariernya setelah mencetak satu gol dalam kekalahan menghadapi Al-Ahli.

Postecoglou juga mendapatkan kabar positif terkait kemungkinan kembalinya Sadio Mane setelah sang pemain absen pada pertandingan sebelumnya.

Penyerang Senegal tersebut sebelumnya tidak tampil karena menyambut kelahiran anak keduanya bersama keluarga.

Selain Mane, Kingsley Coman dan Abdulelah Al-Amri berpeluang kembali mendapatkan tempat dalam susunan pemain utama Al-Nassr.

Kehadiran keduanya diharapkan memberikan keseimbangan antara kreativitas serangan dan kekuatan pertahanan setelah kekalahan pada pertandingan terakhir.

Sementara itu, Al-Sadd tidak menghadapi persoalan cedera besar menjelang pertandingan tandang melawan wakil Arab Saudi tersebut.

Lucescu berpeluang memasukkan Mohamed Camara menggantikan Mostafa Mashaal untuk memperkuat lini tengah dan meningkatkan kemampuan merebut penguasaan bola.

Pedro Miguel juga berpotensi kembali memperkuat jantung pertahanan, sedangkan Roberto Firmino menjadi salah satu opsi penting di lini serang.

Mantan penyerang Liverpool tersebut dapat dimainkan bersama Giovani dan Akram Afif untuk mendukung Yusuf Abdurisag sebagai penyerang utama.

Prediksi Skor Al-Nassr vs Al-Sadd, Siapa Lebih Berpeluang Menang?

Al-Nassr lebih diunggulkan memenangkan pertandingan karena memiliki produktivitas serangan lebih baik dan keuntungan bermain di kandang sendiri.

Namun, catatan gagal mencatatkan clean sheet dalam 10 pertemuan terakhir menghadapi Al-Sadd menunjukkan pertahanan tuan rumah tetap berpotensi kebobolan.

Al-Sadd diperkirakan mampu memberikan perlawanan melalui kombinasi kreativitas Akram Afif, pengalaman Roberto Firmino, dan pergerakan Giovani.

Meski demikian, kualitas Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Sadio Mane, dan Kingsley Coman dapat menjadi pembeda ketika pertandingan memasuki fase menentukan.

Tuan rumah diperkirakan kembali mengamankan tiga poin untuk memperbaiki posisi di klasemen AFC Champions League Elite, sementara tim tamu masih harus bekerja keras mengakhiri penantian kemenangan pertamanya.

Prediksi Susunan Pemain

Al-Nassr (4-4-2): Bento; Aman, Martinez, Al-Amri, Boushal; Mane, Costa, Angelo, Coman; Felix, Ronaldo.