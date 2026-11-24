JawaPos.com — Prediksi skor Slovan Bratislava vs Real Betis mengarah pada kemenangan tim tamu dengan skor 1-3 dalam pertandingan kelima fase liga Champions League 2026/2027 di Stadion Tehelne Pole, Rabu (25/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Real Betis datang membawa sembilan poin, sedangkan Slovan Bratislava masih terpuruk di dasar klasemen tanpa satu pun angka dari empat pertandingan.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Real Betis untuk kembali mendekati delapan besar klasemen setelah mengalami kekalahan dari Borussia Dortmund.

Sebaliknya, Slovan Bratislava harus menemukan solusi atas rapuhnya pertahanan mereka yang sudah kebobolan 17 gol sepanjang empat pertandingan Eropa.

Mengapa Slovan Bratislava Terpuruk di Liga Champions?

Slovan Bratislava menghadapi kenyataan pahit setelah berhasil menembus fase utama Champions League melalui kemenangan atas Celje pada leg kedua babak playoff.

Keberhasilan bersejarah tersebut ternyata belum diikuti kemampuan bersaing menghadapi klub-klub dengan kualitas lebih tinggi.

Tim asuhan Yaya Toure selalu kalah dalam empat pertandingan pembuka, hanya mencetak satu gol dan kebobolan 17 kali.

Catatan tersebut memperlihatkan kesenjangan kualitas yang cukup besar antara Slovan Bratislava dengan lawan-lawannya di kompetisi elite Eropa.

Kekalahan telak 1-6 dari Paris Saint-Germain menjadi awal buruk perjalanan wakil Slovakia tersebut di Champions League musim ini.

Setelah pertandingan itu, Slovan Bratislava kembali menelan kekalahan ketika menghadapi Stuttgart, AS Roma, dan LASK.

Persoalan Slovan Bratislava ternyata tidak terbatas pada pertandingan Champions League karena performa domestik mereka juga mengalami tekanan.

Mereka menempati posisi kedua kompetisi Slovakia dengan selisih tujuh poin dari pemuncak klasemen DAC 1904 meskipun sudah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

Situasi semakin mengkhawatirkan karena Stadion Tehelne Pole belum memberikan keuntungan kandang yang diharapkan sepanjang beberapa pertandingan terakhir.

Slovan Bratislava gagal memenangkan lima pertandingan kandang beruntun dengan tiga hasil imbang dalam periode tersebut.

Meski demikian, perubahan pendekatan taktik memberikan sedikit harapan bagi Yaya Toure menjelang kedatangan Real Betis.

Peralihan formasi dari 3-4-3 menjadi 4-1-4-1 membantu timnya mendapatkan satu kemenangan dan satu hasil imbang dalam dua pertandingan terakhir.

Real Betis Punya Modal Apa untuk Mengamankan Kemenangan?

Real Betis memiliki modal lebih meyakinkan setelah mengumpulkan sembilan poin dari empat pertandingan Champions League musim ini.

Pasukan Manuel Pellegrini mencatatkan tiga kemenangan, mencetak delapan gol, dan hanya sekali mengalami kekalahan.

Perjalanan mereka dimulai melalui kemenangan dramatis 3-2 atas Lille setelah sempat berada dalam posisi tertinggal.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan Real Betis mempertahankan mentalitas sekaligus memaksimalkan peluang ketika pertandingan berlangsung ketat.

Momentum positif berlanjut ketika Real Betis kembali memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 atas FC Porto.

Mereka kemudian menundukkan Feyenoord 1-0 untuk mengamankan kemenangan kandang kedua secara beruntun di Champions League.

Namun, tren sempurna tersebut terhenti setelah Real Betis menyerah 1-2 kepada Borussia Dortmund pada pertandingan sebelumnya.

Kekalahan itu membuat mereka berada di peringkat ke-11 klasemen sementara, sehingga kemenangan atas Slovan Bratislava menjadi sangat penting.

Performa terbaru Real Betis tetap memberikan alasan untuk optimistis karena mereka tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Hasil imbang 1-1 menghadapi rival sekota Sevilla di La Liga menjadi bekal sebelum menjalani perjalanan menuju Slovakia.

Keunggulan kualitas individu dan produktivitas serangan menjadi faktor pembeda paling jelas antara kedua kesebelasan menjelang pertandingan.

Real Betis berpeluang mengendalikan penguasaan bola, sedangkan Slovan Bratislava kemungkinan lebih mengutamakan kedisiplinan pertahanan serta serangan balik.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain?

Slovan Bratislava diperkirakan mempertahankan formasi 4-1-4-1 setelah perubahan sistem tersebut menghasilkan perkembangan positif dalam dua pertandingan terakhir.

Sandro Cruz, Svetozar Markovic, Kenan Bajric, dan Daiki Matsuoka berpeluang kembali mengisi empat posisi pertahanan.

Peter Pokorny diproyeksikan menjadi gelandang bertahan yang bertugas melindungi lini belakang sekaligus membantu proses distribusi bola.

Sementara itu, Andraz Sporar tetap menjadi pilihan utama di posisi penyerang tengah untuk memanfaatkan kesempatan mencetak gol.

Yaya Toure masih harus mempertimbangkan kondisi Artur Gajdos yang mengalami masalah kebugaran pada pertandingan sebelumnya.

Alexej Maros berpotensi menggantikannya, sedangkan Roman Cerepaki masih diragukan tampil karena mengalami gangguan pada punggung.

Di kubu Real Betis, Dani Ceballos diperkirakan absen akibat cedera hamstring dan belum dijadwalkan kembali sebelum awal Desember.

Jose Antonio Morante juga belum tersedia, sementara Antony tetap berpeluang bermain meskipun sempat mengalami benturan dalam derby menghadapi Sevilla.

Manuel Pellegrini kemungkinan mempertahankan Fran Garcia dan Hector Bellerin pada sektor pertahanan, dengan Diego Llorente berpeluang menggantikan Marc Bartra.

Kombinasi Antony, Isco, dan Abdessamad Ezzalzouli diharapkan memberikan kreativitas sekaligus ancaman langsung terhadap pertahanan Slovan Bratislava.

Prediksi susunan pemain Slovan Bratislava menggunakan formasi 4-1-4-1 dengan Popovic; Cruz, Markovic, Bajric, Matsuoka; Pokorny; Barseghyan, Ibrahim, Maros, Marcelli; Sporar.

Sementara itu, Real Betis diperkirakan menurunkan Valles; Garcia, Natan, Llorente, Bellerin; Fornals, Bernal; Ezzalzouli, Isco, Antony; Parrott.

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Real Betis, Siapa Lebih Unggul?

Real Betis lebih diunggulkan memenangkan pertandingan karena mempunyai kualitas serangan dan pengalaman menghadapi tekanan kompetisi Eropa yang lebih meyakinkan.

Perbandingan delapan gol milik Real Betis dengan satu gol Slovan Bratislava menjadi gambaran nyata perbedaan produktivitas kedua tim.

Meski demikian, Slovan Bratislava berpeluang memberikan perlawanan lebih kuat setelah memperbaiki organisasi permainan melalui perubahan formasi.

Dukungan publik Tehelne Pole juga bisa menjadi tambahan motivasi untuk mengakhiri rangkaian kekalahan mereka di Champions League.

Real Betis diperkirakan mampu memanfaatkan kelemahan pertahanan tuan rumah melalui kreativitas Isco serta pergerakan Antony dan Ezzalzouli.

Jika mampu mencetak gol lebih dahulu, tim asuhan Manuel Pellegrini mempunyai kesempatan besar mengendalikan pertandingan hingga peluit akhir.

Tim tamu berpeluang meraih kemenangan tandang kedua mereka di Champions League musim ini.

Hasil tersebut akan memperkuat persaingan Real Betis menuju delapan besar, sementara Slovan Bratislava semakin terancam mengakhiri fase liga tanpa kemenangan.