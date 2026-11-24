JawaPos.com — Prediksi skor RB Leipzig vs Lens mengarah pada kemenangan tuan rumah 2-0 dalam pertandingan kelima fase liga UEFA Champions League 2026/2027 di Red Bull Arena, Rabu (25/11/2026) pukul 03.00 WIB.

RB Leipzig memiliki modal empat kemenangan beruntun di Bundesliga, sedangkan Lens datang dengan catatan tiga kekalahan berturut-turut di kompetisi Eropa.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi mereka dalam persaingan menuju fase gugur Liga Champions.

RB Leipzig dan Lens sama-sama baru mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan sehingga kemenangan akan sangat menentukan peluang mereka.

RB Leipzig Bangkit di Bundesliga, Mampukah Tren Positif Berlanjut ke Liga Champions?

RB Leipzig memasuki pertandingan menghadapi Lens dengan kepercayaan diri meningkat setelah mencatatkan empat kemenangan beruntun di Bundesliga.

Kebangkitan tersebut membawa pasukan Martin Demichelis kembali bersaing di zona kualifikasi Liga Champions setelah menjalani awal musim yang kurang meyakinkan.

Perjalanan RB Leipzig di kompetisi Eropa musim ini justru memperlihatkan situasi berbeda dibandingkan performa domestik mereka.

Die Roten Bullen baru mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan setelah menelan tiga kekalahan dan hanya meraih satu kemenangan.

Kekalahan telak 1-4 dari Como pada pertandingan pembuka menjadi awal mengecewakan bagi klub asal Jerman tersebut.

RB Leipzig kemudian bangkit dengan mengalahkan PSV Eindhoven, tetapi kembali kehilangan momentum setelah ditundukkan Real Madrid dan Manchester City.

Kekalahan terbaru terjadi ketika RB Leipzig menyerah 2-3 dari Manchester City di Red Bull Arena pada pertandingan keempat.

Hasil tersebut memperpanjang kesulitan mereka menghadapi lawan berkualitas tinggi meskipun mampu memberikan perlawanan hingga pertandingan berlangsung ketat.

Situasi ini terasa semakin mengecewakan mengingat RB Leipzig baru kembali tampil di kompetisi Eropa setelah absen sepanjang musim sebelumnya.

Mereka gagal mendapatkan tiket kompetisi kontinental setelah hanya finis ketujuh di Bundesliga 2024/2025 dengan selisih satu poin dari zona Eropa.

Meski demikian, empat kemenangan domestik secara beruntun memberikan alasan bagi Demichelis untuk optimistis menghadapi Lens.

Tantangan berikutnya adalah mengubah momentum positif Bundesliga menjadi hasil maksimal ketika menghadapi wakil Prancis tersebut.

Lens Terpuruk setelah Dibantai Como 1-9, Pertahanan Jadi Masalah Besar

Lens datang ke Jerman dalam kondisi mengkhawatirkan setelah menelan kekalahan memalukan 1-9 dari Como pada pertandingan keempat Liga Champions.

Hasil tersebut menyamai rekor margin kekalahan terbesar sepanjang sejarah kompetisi dan memperlihatkan persoalan serius dalam organisasi pertahanan mereka.

Pasukan Didier Digard sebenarnya memulai perjalanan Liga Champions dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Slavia Prague.

Dua gol pada masa tambahan waktu memastikan Lens membawa pulang tiga poin sebelum performa mereka mengalami penurunan tajam.

Setelah kemenangan pembuka tersebut, Lens justru menelan tiga kekalahan beruntun yang membuat posisi mereka merosot ke peringkat ke-33 klasemen fase liga.

Dengan koleksi tiga poin, peluang Les Sang et Or menuju babak gugur semakin terancam apabila kembali gagal meraih hasil positif.

Kondisi domestik Lens juga belum memberikan banyak harapan bagi pendukung mereka menjelang kunjungan ke Red Bull Arena.

Dari 11 pertandingan Ligue 1 musim ini, Lens hanya memenangkan empat laga dan belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir.

Catatan tersebut menempatkan Lens di peringkat ke-11 klasemen sementara Ligue 1, tertinggal tujuh poin dari zona kualifikasi otomatis Liga Champions.

Penurunan ini cukup mencolok mengingat mereka merupakan runner-up Ligue 1 musim lalu dengan selisih enam poin dari Paris Saint-Germain.

Namun, Lens mempunyai kenangan positif ketika menghadapi RB Leipzig dalam pertandingan persahabatan pramusim tahun lalu.

Mereka berhasil menang 2-1 di Stade Bollaert-Delelis, meskipun kedua klub belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif.

Kondisi Pemain RB Leipzig dan Lens, Siapa yang Berpotensi Menjadi Pembeda?

RB Leipzig diperkirakan mengandalkan Romulo sebagai ujung tombak setelah penyerang asal Brasil tersebut menunjukkan ketajaman di Bundesliga.

Pemain itu telah mencetak enam gol liga musim ini, termasuk mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir secara beruntun.

Demichelis tentu berharap produktivitas Romulo bisa berlanjut ke Liga Champions karena sang penyerang belum mencetak gol di kompetisi tersebut.

Dukungan Brajan Gruda, Christoph Baumgartner, dan Antonio Nusa berpotensi menjadi faktor penting dalam membongkar pertahanan Lens.

Tuan rumah dipastikan tidak dapat memainkan Marc Guiu yang masih mengalami masalah hamstring serta Assan Ouedraogo akibat cedera bahu.

Leopold Zingerle juga tidak tersedia karena namanya tidak masuk daftar pemain RB Leipzig untuk kompetisi Eropa.

Sementara itu, Lens menghadapi persoalan lebih rumit karena sejumlah pemain harus absen menjelang pertandingan penting tersebut.

Franjo Ivanovic menjalani protokol gegar otak, sedangkan Odsonne Edouard, Jonathan Gradit, Maik Nawrocki, dan Andrija Bulatovic dipastikan tidak tersedia.

Kondisi Ruben Aguilar juga masih diragukan setelah bek berusia 33 tahun tersebut mengalami masalah hamstring.

Ia ditarik keluar sebelum pertandingan melawan Toulouse memasuki menit ke-60 sehingga peluang tampil menghadapi RB Leipzig belum dapat dipastikan.

Prediksi Skor RB Leipzig vs Lens: Tuan Rumah Menang

RB Leipzig lebih diunggulkan memenangkan pertandingan karena memiliki momentum domestik lebih baik dan keuntungan bermain di kandang sendiri.

Empat kemenangan beruntun di Bundesliga menjadi modal penting menghadapi Lens yang sedang mengalami krisis hasil pertandingan.

Meski demikian, rekor RB Leipzig menghadapi klub Prancis patut menjadi perhatian karena mereka hanya memenangkan tiga dari 11 pertemuan sebelumnya.

Lens juga pernah mengalahkan RB Leipzig dalam laga persahabatan, sehingga tuan rumah tetap harus menghindari kesalahan defensif.

Kunci pertandingan kemungkinan terletak pada kemampuan RB Leipzig memanfaatkan kelemahan pertahanan Lens yang baru kebobolan sembilan gol dari Como.

Ketajaman Romulo serta kreativitas pemain pendukungnya dapat memberikan tekanan berkelanjutan kepada lini belakang tim tamu.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, kondisi skuad, dan keuntungan kandang, prediksi RB Leipzig vs Lens untuk kemenangan RB Leipzig.

Tambahan tiga poin berpotensi membawa pasukan Demichelis mendekati zona playoff fase gugur Liga Champions sekaligus memperpanjang keterpurukan Lens.

Prediksi susunan pemain RB Leipzig (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Banzuzi; Gruda, Baumgartner, Nusa; Romulo.

Prediksi susunan pemain Lens (3-4-2-1): Risser; Todibo, Baidoo, Chavez; Abdulhamid, Titraoui, Cuisance, Udol; Mesloub, Sotoca; Thauvin.